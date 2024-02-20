У Зеленского подтвердили планы Украины подписать соглашения о безопасности еще с двумя странами НАТО: о ком идет речь

Киев на пороге подписания новых договоров безопасности с Нидерландами и Данией. Кроме того, сейчас продолжаются аналогичные переговоры с Италией, Канадой и многими другими странами.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, подобных договоренностей будет становиться все больше.

"Работает мощная команда, чтобы каждое соглашение стало очень содержательным, и выходило "за рамки" базовых условий, которые были заложены в Вильнюсскую декларацию. Очень важно, чтобы в каждой была "изюминка". Определяется не только военная поддержка Украины, но и лидерство в соответствующих коалициях, которых тоже уже несколько было создано", – объяснил глава Офиса президента.

К украинской делегации также присоединился человек, "профессионально занимающийся проблематикой Future Force – будущего наших Вооруженных сил". Речь об уполномоченном президенте Украины по вопросам развития сил обороны Украины Евгении Мойсюке.

"Господин Мойсюк уже активно участвует в переговорах как представитель президента именно по этим вопросам", – подчеркнул Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский и президент Франции Эмануэль Макрон подписали соглашение о безопасности между Киевом и Парижем. Также подписан документ с гарантиями для нашей страны с канцлером Германии Олафом Шольцем, а глава немецкого правительства анонсировал новый пакет военной помощи на 1,1 млрд евро.

А соглашение с Британией было подписано еще в январе, во время визита в Киев премьера страны Риши Сунака.

Как рассказал для OBOZ.UA бывший министр иностранных дел Павел Климкин, европейские страны активно обсуждают тему гарантий безопасности для Украины. Но проблема в том, что по-прежнему идет речь об обязательствах, а не гарантиях безопасности, и о партнерах, а не союзниках Украины в войне.

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