'Путешествие' оказалось смертельным: пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин. Видео

В Закарпатской области из реки Тиса спасатели достали тела двух мужчин. Вероятно, они погибли, когда пытались переплыть водоем, чтобы оказаться по другую сторону украинско-румынской границы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, публикуя кадры 18+ с места трагического события. Оно произошло вечером 27 апреля.

Отмечается, что утопленников обнаружили во время патрулирования украино-румынской границы пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда. К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции.

Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела удалось только к утру. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

В ГПСУ говорят, что с начала полномасштабной войны в Украине на участке только Мукачевского пограничного отряда уже обнаружили тела 24 человек, пытавшихся преодолеть Тису.

"Напоминаем, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток. Острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью", – подчеркнули пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте на границе с Румынией достали из Тисы тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!