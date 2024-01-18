Путин будет вести разные войны, пока не умрет, – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что президент РФ Владимир Путин, по его мнению, продолжит войны до конца своей жизни. Он напомнил, как на днях российский диктатор сказал, что Россия "не собирается отдавать то, чего она достигла", и потому переговоры с Москвой бессмысленны.

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Соответствующее заявление Кулеба сделал в среду, 17 января, в ходе дискуссии в рамках проекта "Решая твое будущее". Говоря о том, что Путин будет вести войны, пока не умрет, дипломат имел в виду не только войну против Украины, но и против других государств.

"Какой смысл говорить с ним?...Я думаю, что он будет вести разные войны, пока не умрет. Нам просто нужно понять одно: мы – не только украинцы, но и люди, защищающие определенные правила – несем историческую ответственность за то, чтобы выиграть эту войну", – сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что в случае с войной РФ против Украины на кону стоит жизнь человечества и мировой порядок, которым мы его знаем. Он сравнил отпор агрессии России с борьбой с пандемией.

"Нельзя перестать бороться с пандемией, потому что "мы устали от того, чтобы придумывать новые вакцины". Вы ведь не говорите: "Ну, все! Я больше не буду этим заниматься! Я устал выбрасывать деньги"...Поэтому мы должны инвестировать снова и снова, ведь это делает и враг", – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что агрессия России касается не только Украины – ее возможные направления становятся все более очевидными. Покончить с действиями диктатора Владимира Путина и его стратегией лучше уже сейчас, пока это делают украинские защитники.

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