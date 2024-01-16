Направления и сроки новой российской агрессии за пределами Украины становятся все более очевидными, – Зеленский

Агрессия России касается не только Украины – ее возможные направления становятся все более очевидными. Покончить с действиями диктатора Владимира Путина и его стратегии лучше уже сейчас, пока это делают украинские защитники. Сегодня они являются шансом для всего мира.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 16 января. В частности, он подчеркнул: те, кто считают, что российская угроза касается только Украины, сильно ошибаются.

"Возможные направления и даже сроки новой российской агрессии за пределами Украины становятся все более очевидными. Позвольте спросить: какая европейская страна сегодня может предоставить боеспособную армию наравне со сдерживающей Россию нашей? И сколько мужчин и женщин ваши страны готовы отправить в защиту другого государства, другого народа?" – обратился глава украинского государства к аудитории.

Он добавил, что положить конец агрессии РФ, ее президенту Путину и его стратегии лучше сейчас, пока это делают украинские военные. Они являются шансом для всего мира.

Украина способна остановить катастрофу, и весь свободный мир сейчас должен быть непоколебимым в своих желаниях, действиях и целях, подчеркнул Зеленский.

"Мы, украинцы, начали свою защиту в то время, когда почти никто в мире не верил в Украину. Но мы перевернули ситуацию так, что теперь мир перестал верить в Россию", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 января Зеленский офлайн выступил перед участниками форума в Давосе. Он отметил важность изменений в мире, поскольку Путин, ставший причиной многих войн, не изменится.

– На днях немецкая газета BILD, ссылаясь на секретный документ НАТО, написала, что в Германии готовятся к вооруженному конфликту с РФ, а эскалация якобы может произойти уже в феврале 2024 года.

– По словам военного эксперта Владислава Селезнева, такая информация, скорее всего, является одним из самых пессимистических сценариев развития событий. А вероятность того, что в 2025 году армия РФ дойдет до Берлина, мизерна.

– В самой РФ не сдерживаются в угрозах Западу. Например, недавно заместитель председателя совбеза России Медведев пригрозил войной Британии в связи с визитом премьер-министра Риши Сунака в Киев.

– Как говорится в материале OBOZ.UA, война в Украине изменила мировоззрение стран Запада. На фоне потенциальной угрозы в НАТО стали готовиться к возможному военному столкновению и осознали необходимость значительных инвестиций в оборону. В 2023 году в Альянс вступила Финляндия, был создан Совет Украина – НАТО, а также начался процесс переброски войск и новой техники по всему периметру границ с Россией.

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