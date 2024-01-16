'Военные чиновники – обычно самые большие скептики': Селезнев объяснил, что стоит за заявлениями о вероятности расширения агрессии РФ

Информация о том, что Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, который якобы может произойти в ближайшее время, скорее всего, является одним из самых пессимистических сценариев развития событий. А вероятность того, что в 2025 году армия РФ дойдет до Берлина, мизерна.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Военные чиновники – обычно самые большие скептики, и всегда рассматривают самые пессимистические варианты развития ситуации. Я думаю, в руки журналистов Bild (написавших о "секретном плане НАТО". – Ред.) попал один из таких пессимистических планов возможного развития ситуации", – сказал он.

По словам Селезнева, сценариев может быть множество – как пессимистических, так и оптимистичных.

"Мы с вами должны понимать, что есть как пессимистический, так и оптимистический план. Планов может быть множество. Ведь очевидно, что если мы берем за логику реализацию именно этого варианта плана, то возникает вопрос: каким образом российская армия может до середины июня в текущем году победить нашу армию в противостоянии с Украиной", – объяснил эксперт.

Он добавил, что, в частности, бои в районе Авдеевки с разной степенью интенсивности идут начиная с декабря 2014 года, то есть фактически более девяти лет.

"Имеет ли российская оккупационная армия какие-то весомые успехи? Только весьма и очень относительные теми потерями, которые Россия понесла за этот период на этом участке фронта. Поэтому прогнозировать, что в 2025 году российская армия будет воевать в пригороде Берлина... Конечно, такой вариант можно предположить, но вероятность реализации этого плана ничтожно мала", – сказал Селезнев.

По словам эксперта, партнеры Украины должны понять, что агрессию России может остановить только сила, поэтому необходимо объединять усилия.

"Украинская армия за счет профессионального обученного состава способна уничтожать вторую по силе армию в мире, сочетая это мастерство с военно-техническими решениями и военно-технической помощью от наших западных партнеров, которые этими ресурсами имеют. Вполне логично, если часть этих ресурсов они передадут для обеспечения потребностей украинской армии", – добавил Селезнев.

Он также отметил, что у Запада есть время подготовиться благодаря эффективным действиям Сил обороны Украины:

"Де-факто тот период времени, о котором говорят разные военные эксперты и политические деятели на Западе – три, пять, восемь лет – сейчас этот срок обеспечивают эффективные действия украинской армии. Соответственно, чтобы они были все более эффективными до уровня тотального физического уничтожения всего боевого могущества российской армии, необходимы ресурсы. Ресурсы, которые есть у наших западных партнеров".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях немецкая газета BILD написала, что армия Германии готовится к вооруженному конфликту с Россией, а эскалация якобы может произойти уже в феврале 2024 года. При этом журналисты ссылались на секретный материал – сценарий учений под названием "Оборона Альянса 2025", который шаг за шагом описывает, как будет действовать Владимир Путин и как НАТО будет вынуждено защищаться.

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