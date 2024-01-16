Войны не избежать? НАТО активно готовится к войне с Россией. Что уже сделано и планируется, как это поможет Украине

Полномасштабная война в Украине сменила мировоззрение западных стран. На фоне потенциальной угрозы со стороны России государства-члены НАТО начали готовиться к возможному военному столкновению и осознали необходимость значительных инвестиций в оборону.

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2023 стал "звездным часом" для Североатлантического альянса, который еще два-три года назад, казалось, постепенно терял смысл своего существования. В Альянс вступила Финляндия, на очереди – Швеция. В середине года был создан Совет Украина-НАТО. Бурно последовал процесс опрокидывания войск и новой техники по всему периметру границ с Россией – на востоке, юге и севере.

Кремль обещает НАТО "адекватные ответы". В частности, посредством формирования и усиления двух новых военных округов – Ленинградского и Московского.

О том, как Североатлантический Альянс готовится к войне с Россией – в материале OBOZ.UA.

Осознание неизбежности войны все больше

Угрозу России традиционно серьезно воспринимают в странах Балтии. К ним уже присоединились в Польше и Германии.

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера говорит, что вторжение РФ на территорию стран Альянса более возможно. Он ссылается на американских специалистов, которые говорят, что Москва может восстановить силы в ближайшие годы, потому что российская военная промышленность работает в три смены.

К вооруженному конфликту призывают готовиться как можно быстрее и активнее в Германии. Страна, изначально полномасштабная война колебавшаяся, поставлять ли оружие Украине, теперь запускает свою военную машину на максимум. Глава Минобороны Германии Борис Писториус говорит, что Россия может напасть в течение 5–8 лет, а то и быстрее. За это время Европа должна наверстать упущенное и подготовить армию, общество и ОПК к войне.

НАТО приближается с востока, юга и севера

Путин вступил в войну против Украины и хотел, чтобы меньше НАТО, а получил все наоборот. Сил Альянса у границ с Россией стало гораздо больше. В 2023 году членство получило Финляндия, ожидает полноценное членство и страна-кандидатка Швеция, а пока она принимает участие во всех заседаниях НАТО. За счет Финляндии НАТО заметно расширило "линию столкновения" с Россией (сухопутная граница двух стран составляет примерно 1300 км).

Так называемое передовое присутствие НАТО, как отмечается на сайте Альянса, сейчас включает "восемь многонациональных боевых групп".

В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуто формирование вооруженных сил внерегиональных государств НАТО.

Когда-то дружественная РФ Болгария планирует разместить военную базу НАТО на своей территории. Она будет готова к 2025 году. Теперь Североатлантический союз получит еще один важный пункт доступа к Черному морю. Кроме того, количество солдат НАТО, размещенных в стране, будет увеличено до 5 тыс.

НАТО усилило присутствие войск на восточном фланге. Присутствие Североатлантического союза возросло в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. В этих государствах создаются новейшие многонациональные батальонные тактические группы. Туда же государства-члены направили корабли и самолеты для обороны территорий от Балтийского до Черного моря.

Альянс усиливает и направления Крайнего Севера. Десятки военных баз Финляндии и в ближайшее время Швеции получат новую жизнь, технику и дополнительные войска.

Зимой 2024 г. НАТО проведет крупнейшие боевые учения со времен Холодной войны. В Steadfast Defender будут задействованы 500-700 воздушных боевых миссий, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Они будут проходить от стран Балтии и до Польши и Германии, где, по словам Председателя военного комитета Альянса Роба Бауэра, вероятнее всего, РФ может нанести удар.

Секретные планы и украинский опыт

Одним из ключевых решений саммита-2023 Альянса стало принятие "региональных оборонных планов нового поколения", призванных "значительно повысить согласованность планирования коллективной обороны НАТО".

Разработали в Альянсе и первые засекреченные планы региональной обороны. Согласовали их во время саммита в Вильнюсе. Секретный документ более 4,4 тысяч страниц содержит четкие указания для членов Альянса, как действовать в случае обострения на границах блока. Главная цель – сдерживать угрозы со стороны Москвы и террористических группировок. В основе натовских планов – украинский опыт в войне против РФ.

Союзники договорились увеличить количество профессиональных военнослужащих быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч, которые в случае нападения смогут сразу присоединиться к боевым действиям. 100 тысяч солдат будут находиться в состоянии полной боевой готовности, еще 200 тысяч – разместят в местах дислокации.

Бюджет значительно вырос

"Больше НАТО" стало и с финансовой точки зрения. Российское полномасштабное вторжение сплотило членов, ранее по-разному относившихся к наращиванию военных бюджетов.

Государства-участники НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты НАТО на 2024 год, увеличив их на 18,2% и 12% соответственно. Гражданский бюджет (финансирование штаб-квартиры и другие подобные расходы) установлен на уровне €438,1 млн, а военный – на уровне €2,03 млрд.

Важно и то, что на саммите в Вильнюсе страны НАТО юридически обязались вывести свои оборонные расходы на уровень более 2% ВВП (и не менее 20% этой суммы тратить на новую военную технику, исследования и разработки).

Но в Альянсе подчеркивают, что даже такие процентные показатели не гарантируют, что средства потратят эффективно. Для сравнения, в 2014 году 2% от ВВП на оборону потратили три государства Альянса, в 2022 — семь, а в 2023 — 11. Такие решения свидетельствуют о решимости государств-членов реально начать процесс укрепления обороны.

Россия вынуждена реагировать

У Украины уже есть выгода от того, что НАТО начало активнее размещать свои войска вблизи российских границ. Россия вынуждена создавать новые военные округа и увеличивать присутствие войск на границах со странами Альянса. Что означает растяжение человеческих и технических ресурсов, с которыми Кремль и так испытывает проблемы из-за войны против Украины. А реагировать все равно нужно. Поэтому министерство обороны агрессора анонсировало создание двух новых военных округов – Московского и Ленинградского, а также армейского корпуса в Карелии, играющего на руку Украине, так или иначе оттягивающего большие российские военные силы подальше от нас.

Положительные изменения есть, но этого пока маловато

Украина пока не член Альянса, поэтому диктовать им политику относительно противодействия с РФ мы не можем. Но с другой стороны, Украина сегодня противостоит российской армии, которая готовилась воевать со всем НАТО, и защищает те же страны Альянса", – таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010 году. -2017 Александр Левченко.

"Фактически мы уже почти третий год воюем вместо НАТО и, конечно, хотим, чтобы блок был более сильным и активным помощь Украине в противостоянии с Россией. Да, после начала полномасштабной войны организация сделала серьезные выводы из агрессии Кремля. Альянс считает Россию своим противником и понимает, что война между ними больше возможной. При этом они поняли, что фактически не готовы к ней. Но, на мой взгляд, пока эти выводы все же не кардинальны. С одной стороны, значительно увеличен военный бюджет, но техники, боеприпасов и войск все еще не хватает, чтобы реально победить Россию.

НАТО пока не собирается включать в максимум свои возможности для поддержки Украины. Ведь если бы это было, то обещанный миллион боеприпасов мы бы получили, а этого не произошло. А вот Россия свои получила от КНДР и Ирана. Я считаю, что это из-за отсутствия аналитического понимания реальности угроз. Только на последней встрече на уровне министров стран-членов Альянса генсек НАТО Столтенберг определил, наконец, правильные приоритеты: на первом месте - Украина, далее Балканы и Ближний Восток. Будем надеяться, что политическая поддержка в ближайшее время перерастет в более реальное – военную технику, технологии и прочее, что поможет победить Россию на фронте", – отметил Александр Левченко.