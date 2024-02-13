Путин должен увидеть, что Европа не уступит в вопросе Украины, – Туск

Российский диктатор Владимир Путин, который уже два года ведет против Украины полномасштабную войну, должен быть уверен, что у Европа не откажется от помощи Киеву. В Европе не должна идти речь об "усталости" от войны в Украине.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск в время пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политик заявил, что Веймарский треугольник (неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции) может сыграть в этом вопросе ведущую роль, передает Укринформ.

"Три столицы (Париж, Варшава и Берлин) должны дать четкий знак, что Европа не уступит в вопросе Украины. Путин должен видеть, что усталости от Украины нет. Мы не оставим Украину, и здесь Веймарский треугольник может сыграть ведущую роль", – подчеркнул Туск.

Глава польского правительства отметил, что Берлин и Варшава должны взять на себя ответственность в продолжении этой политики, и за мобилизацию всего Европейского союза для увеличения оборонных возможностей блока.

Туск назвал ФРГ и Польшу государствами, которые "наиболее вовлечены в безопасности Украины".

Также премьер высказался о том, что Европа должна как можно активнее увеличивать и свои оборонные возможности. Помимо помощи Украине в войне, ЕС нужно достичь более мощных возможностей в сфере противовоздушной обороны и в производстве боеприпасов. Сделать это нужно не на протяжении 10 лет, а уже в ближайшие месяцы.

"Мы не хотели конфронтации, но экономика Евросоюза в в восемь раз больше российской, а население ЕС в шесть раз больше населения РФ. Нет никаких причин, чтобы быть слабее России в военном плане", – подчеркнул Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, Туск обратился к американским сенаторам-республиканцам, которые срывают голосование за военную помощь Украине. Он напомнил политикам о целях и стремлениях 40-го президента страны Рональда Рейгана и пристыдил американских законодателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!