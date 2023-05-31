'Путин еще не проиграл': Дуда указал на угрозы от РФ и объяснил, почему не стоит смеяться над танками 60-х годов

Путин пока не проиграл войну. РФ значительно превосходит Украину в живой силе, а для российского диктатора человеческая жизнь ничего не значит. И можно сколь угодно смеяться над старыми танками, которыми воюет российская армия, но каждый из них весит до 60 тонн и просто своей массой давит людей, независимо от того, что он не современен.

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Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones, издателю The Wall Street Journal Альмару Латури. Польский лидер указал на угрозы, которые несет Россия.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия присоединилась к НАТО... Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Надеюсь, что он проиграет. А сейчас имеем ситуацию, когда российский каток давит на Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей, россиян более 100 миллионов, украинцев – менее 40 млн. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество: для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь на вес золота. Это другая культура", – подчеркнул президент Польши.

Дуда также напомнил, что Россия является ядерным государством и имеет огромные оружейные склады.

"Россия – ядерное государство, у нее гигантские склады оружия – ну и что, если посмеяться, что она выкатывает танки 1960-х годов, потому что каждый танк весит 50-60 т. Если он двинется – он раздавливает, независимо от того, что он не современный ", – сказал президент.

Президент Польши подчеркнул, что только тогда можно будет сказать, что Путин проиграл войну, когда российская армия будет отброшена от международно признанных границ Украины.

"Тогда мы скажем, что они ничего не получили в результате этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч человек", – сказал он.

Однако сегодня этого еще нельзя сказать, и война в разгаре. Россия все больше мобилизуется, российская экономика переходит в военный режим. Кремль же своей пропагандой сможет убедить россиян, что нужно затянуть пояса, и они даже голодными будут гордиться тем, что "Россия велика", отметил Дуда.

"Сегодня наша общая обязанность как сообщества Запада, частью которого является и Польша – поддержка Украины", – подчеркнул Анджей Дуда.

Президент Польши также отметил, что сейчас возрождается российский империализм, и если не противостоять агрессии России, то это будет иметь ужасные последствия.

Дуда напомнил, чем обернулся российский империализм для Европы и Польши в частности. По приказу Сталина уничтожали польскую интеллигенцию и убивали польских пленных.

"Наши семьи хорошо помнят, что русский плен заканчивается пулей в затылок. Что россияне расстреливают пленных, как расстреливали польских офицеров в Катыни, чтобы убить польскую интеллигенцию и ликвидировать польскую нацию. Они убили 20 тысяч поляков выстрелом в затылок, Харькове и др. Это был приказ Сталина. Всем известно, что россияне насилуют, грабят, уничтожают", – отметил Дуда.

Анджей Дуда также напомнил уроки истории Германии и Франции и подчеркнул, что только победа Украины над Россией может обеспечить безопасность европейским странам.

"Мы знаем, что только победа над Россией сделает нас безопасными – страны Балтии и Польшу в первую очередь, а также страны Западной Европы. Напоминаю нашим соседям-немцам, что россияне были в Берлине. Я напоминаю коллегам из Франции, что россияне также были в Париже во времена Наполеона", – сказал президент Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Украине сейчас решается судьба всего цивилизованного мира.