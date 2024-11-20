Путин готов обсудить с Трампом заморозку войны в Украине, но есть несколько 'условий' – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Трампом о прекращении войны. Однако он не пойдет на значительные территориальные уступки.

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Лидер Кремля также настаивает, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Путин выразил готовность обсуждать вопрос о прекращении войны, но категорически исключает возможность значительных территориальных уступок. Он также настаивает на том, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, ограничила численность своих вооруженных сил и не ограничивала использование русского языка.

В материале сообщается, что возможны переговоры по распределению четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. При этом Российская Федерация, по всей вероятности, готова отступить с территорий Харьковской области и косы в Николаевской области. Вопрос будущего Крыма остается вне обсуждения, он остается в составе России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться. Республиканец утверждает, что его администрация будет работать настойчиво для поиска решений.

Напомним, номинированный на должность советника президента по нацбезопасности конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что Трамп после вступления в должность планирует увидеть за столом переговоров российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Так он будет пытаться завершить войну в Украине.