Путин готовит нападение на страну НАТО: майор Гетьман объяснил цель

В ближайшие несколько месяцев страна-террорист Россия может предпринять попытку нападения на одну из стран НАТО. Это будет провокацией, направленной на то, чтобы заставить Альянс вступить в непосредственное противостояние с РФ.

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На такой шаг Кремль может пойти, чтобы убедить россиян в правдивости пропагандистского нарратива о том, что в войне против Украины России противостоят не ВСУ, а блок НАТО. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его оценкам, после неудачного наступления Кремль возьмет определенную паузу в войне. Он будет использовать ее для подготовки к наступлению на Украину, которое может состояться в мае или июне, а также для проведения провокаций в отношении других государств, в частности, государств НАТО.

"Думаю, в течение этой паузы Кремль может предпринять попытку развязать еще одну войну. Это может быть атака на Польшу, это может быть Ближний Восток. Где угодно. Это с одной стороны. А с другой, они все-таки будут пытаться договориться с помощью своего лобби в Европе, чтобы мы пошли на какие-то переговоры и объявили перемирие", – спрогнозировал эксперт.

Гетьман уточнил, что, наверное, речь пойдет о провокации в отношении страны НАТО. "Скорее всего, речь идет о провокациях, чтобы посмотреть, как НАТО отработает статью 5 своего Устава. То есть вмешаются они или не вмешаются".

"Внутри России кремлевская пропаганда все время рассказывает, что РФ воюет с блоком НАТО. Поэтому для них крайне важно, чтобы какая-либо из стран НАТО не из-за поставок оружия Украине, а вполне напрямую ответила России. Может, чтобы какой-то самолет сбили, что угодно. Им нужен информационный повод, из которого они раздуют большую волну", – добавил эксперт.

По его мнению, одна из главных целей агрессора – вытеснить тему войны в Украине с первых страниц западных медиа.

Полную версию интервью с Алексеем Гетманом скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, оккупационная российская армия продолжает возводить оборонные укрепления на временно захваченной части Запорожья, опасаясь разрушения украинской армией так называемого наземного моста в Крым.