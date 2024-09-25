Путин готовится к ударам по украинским АЭС? Эксперт спрогнозировал действия агрессора

Ядерная угроза со стороны страны-агрессора России предполагает удары не по ядерным реакторам, а по структуре, от которой зависит их функционирование. Враг по-прежнему рассчитывает на то, что его тактика ядерного шантажа будет способствовать ослаблению поддержки Украины со стороны западных партнеров.

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Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "Когда речь идет о ядерной угрозе со стороны России, то, прежде всего, подразумевается не применение ядерного оружия в классическом смысле, а именно ядерные провокации", – отметил он.

По словам эксперта, когда речь идет об угрозе атак России на атомные электростанции, "скорее всего, речь идет не об атаках непосредственно на ядерные реакторы, а на структуру, обеспечивающую жизнедеятельность и нормальную работу этих реакторов". В частности, это разрушение подстанций, линий питания, создание аварийных ситуаций на АЭС, уточнил Мельник.

В то же время эксперт подчеркнул, что наибольшую опасность представляет ситуация на Запорожской АЭС, которая находится под контролем России и "где россиянам абсолютно ничего не стоит совершить такие провокации, создать аварийную ситуацию, особенно если в определенный момент Россия будет отходить с тех позиций".

Он также напомнил о том, что страна-агрессор Россия уже эксплуатировала тему опасности "ядерного инцидента" на Курской АЭС, якобы возникшей из-за операции ВСУ на Курщине.

"То есть речь не только об атомных электростанциях, которые находятся на контролируемой территории Украины, но и о Запорожской и Курской АЭС", – отметил Мельник.

Отвечая на вопрос, какова цель подобного запугивания, эксперт сказал: "Это традиционная российская тактика ядерного шантажа. Это устрашение, принуждение западных партнеров Украины к самоограничениям. Итак, если эта тактика работала до этого, почему она не должна сработать сейчас?"

Как писал OBOZ.UA, во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена совершить атаки на три украинских атомных электростанции. Глава государства подчеркнул, что Россия неоднократно нарушала Устав ООН и правила ведения войны.