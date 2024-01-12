'Путин хочет использовать фактор Белгорода': Романенко объяснил, что стоит за заявлениями РФ о планах создания 'буферной зоны'

Заявления о том, что России нужна "буферная зона", чтобы защитить от обстрелов Белгород, пропагандистские. Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет использовать "фактор Белгорода" в преддверии выборов.

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Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он не считает, что возможное наступление оккупационных войск на Харьковщине будет успешным.

"Об успешности – это вопрос. Мы помним, на какие успехи рассчитывала Россия в начале вторжения. Блицкриг, скорая война. И мы знаем, чем это кончилось", – пояснил Романенко.

Генерал-лейтенант добавил, что Путин ищет какие-нибудь успешные поводы для пропаганды накануне выборов.

"Что касается этой конкретной ситуации, то думаю, Путин хочет использовать фактор Белгорода в основном в пропагандистских целях - мол, мы быстро отвечаем, мы атакуем и так далее. И он будет использовать любой повод для этого, особенно накануне выборов", – сказал он.

Романенко также добавил, что это еще делается и с целью продемонстрировать миру, что Россия отвечает на обстрел своей территории.

"Хотя Белгород – это то место, откуда наносят удары по Харькову. В России не вспоминают о том, что мы бьем по их пусковым установкам С-300. Так что вероятность того, что они пойдут таким путем, есть. Но об успехах говорить не приходится. Поскольку, если это будет происходить, мы будем готовиться и действовать соответственно", – резюмировал он.

Напомним, минобороны России цинично оправдало удар по гостинице Kharkiv Palace в Харькове 30 декабря. В террористическом ведомстве заявили, что ударом по заведению инфраструктуры якобы были ликвидированы участники "теракта" в российском Белгороде.

Со своей стороны в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что это очередной болезненный бред террористического режима.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ужесточает атаки на Харьков и Харьковскую область: в частности, враг активно атакует гражданскую инфраструктуру региона. Ужесточение нападений с воздуха может свидетельствовать о намерениях захватчиков возобновить наступление на облцентр.