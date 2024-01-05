Россия может готовить новое наступление на Харьковщине, ключевой является одна дата – The Telegraph

Россия усиливает атаки на Харьков и Харьковскую область: в частности, враг активно атакует гражданскую инфраструктуру региона. Ужесточение нападений с воздуха может свидетельствовать о намерениях захватчиков возобновить наступление на облцентр.

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Военное руководство Украины ожидает, что широкомасштабное наступление может начаться в ближайшие недели, пишет Тelegraph. В то же время повторение мощных атак с воздуха особенно вероятно в районе 7 января, когда раньше в Украине, как и в России, отмечали Рождество.

Издание опубликовало материал, в котором отмечено, что Украина готовится к возобновлению российского наступления на Харьковщину и областной центр, поскольку и Харьков, и населенные пункты региона в последние дни оказались под более интенсивными ударами вражеских войск, чем до этого.

Только в четверг, 4 января, российские войска атаковали Харьков и 15 населенных пунктов вблизи города ракетами, артиллерией и минометами. При этом целями стали далеко не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура, которые в Генштабе ВСУ считают свидетельством о подготовке РФ к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели, пишет Тelegraph со ссылкой на источник, приближенный к Вооруженным силам.

"Целый день военные объекты в регионе обстреливались перед нападением", – процитировали слова собеседника, сказанные им поздно вечером 3 января, журналисты.

Между тем украинские разведчики, по данным Тelegraph, предупреждают о вероятном усилении воздушных атак на Харьков и область уже в эти выходные, в частности 7 января, когда в РФ будут отмечать Рождество.

А наступление на земле, утверждают источники издания, возможно уже через неделю, в разведке называют также вероятную дату – 15 января.

Сейчас на Харьковщине бои ведутся вблизи Купянска, а также в районе Сватово и Кременной неподалеку от админграницы между Харьковской и Луганской областями. Целью России там является наступление на подконтрольные Украине Кременную и Лиман, которые были освобождены во время контрнаступления в Харьковской области осенью 2022 года.

Однако пока особенно похвастаться россиянам нечем. Западные аналитики констатируют, что линия фронта остается практически неизменной, потому что войска РФ прибегали только к спорадическим атакам.

В Генштабе ВСУ 4 января рассказали о трех отраженных атаках оккупантов на Купянском направлении, тогда как на Лиманском захватчики накануне не атаковали. Однако командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский констатировал, что на Лиманском направлении российские войска перегруппировываются перед возобновлением штурмовых действий, а между тем атакуют позиции украинских воинов из авиации.

"У населенного пункта Синьковка продолжаются ежедневные штурмы российских войск для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск", – утверждал 3 января Сырский.

Он добавил, что на направление РФ стянула больше бронетехники и артиллерии, которые должны оказывать огневую поддержку штурмовым группам пехоты – преимущественно из подразделений, укомплектованных завербованными в российских тюрьмах и колониях зэками. Также туда перебрасывают российские резервы с других участков фронта.

В течение нескольких месяцев, как отмечает Тelegraph, Украина готовилась к возможному наступлению на Харьковщине. В частности, проводила эвакуацию населения из городов и сел вблизи Купянска. А военные называли направление одним из самых горячих даже в разгар контрнаступательной операции Украины на юге этого лета.

"Город, если его захватят российские войска, мог стать важным материально-техническим плацдармом для наступательных действий дальше на юг или запад", – констатирует Тelegraph.

Тем временем российские войска все чаще наносят удары по Харькову, в частности по центру города. Ракетные атаки на облцентр происходят практически каждый день, во время одного из последних ударов РФ ударила по жилым домам и отелю, в котором останавливаются журналисты и представители гуманитарных организаций.

В ночь на 4 января по гражданским объектам в Харькове российские войска запустили две ракеты С-300. А 2 января город оказался под ударом ракет "Искандер", убивших двоих и ранивших более 60 гражданских.

Средства ПВО, дислоцированные в Харькове, отметили в Telegraph, не могут противодействовать атакам С-300: эти перепрограммированные для ударов по земле ракеты летят на короткие расстояния и с огромной скоростью, из-за чего перехватить их практически невозможно.

"Противник использует хаотические обстрелы, чтобы поддерживать напряжение и фактически терроризировать наше местное население", – отмечал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Между тем, напоминает Тelegraph, по данным Белого дома, РФ уже применяет для ударов по Украине баллистические ракеты, полученные от КНДР. Москва также продолжает переговоры по приобретению ракет большой дальности у Ирана – и они "активно продвигаются".

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, рассказавший о помощи России со стороны КНДР и Ирана, призвал Конгресс разблокировать утверждение финансирования для Украины в размере 61 млрд долларов, чтобы дать нашей стране возможность противостоять нападениям РФ, которую теперь поддерживают и Пхеньян, и Тегеран.

"Украинцы заслуживают знать, что американский народ в лице правительства и дальше будет поддерживать их, поэтому очень важно, чтобы Конгресс предоставил Украине то, что ей нужно для защиты", — сказал он.

Напомним, в ночь на 5 января войска России запустили по Украине "Шахеды". Воины Сил обороны юга уничтожили по меньшей мере десять вражеских дронов-камикадзе, однако, к сожалению, есть прилеты и раненые: враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям.

В частности, оккупанты ударили дронами по админзданию и модульному городку на Херсонщине. В результате атаки пострадали семь гражданских.