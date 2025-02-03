Путин хочет поделить с Трампом планету, прекращение войны слишком опасно: интервью с Игорем Яковенко

Кремлевский диктатор Владимир Путин не раз давал понять, что не собирается отказываться от своих ультимативных требований в отношении окончания войны в Украине. С чем связана такая тотальная уверенность военного преступника в том, что его сумасшедшие требования будут удовлетворены? Он не в курсе реального положения дел в РФ, в ее экономике и армии?

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Нет, причина его самоуверенности в другом. Несмотря на то, что Путин не слишком образованный и не слишком умный человек, он в состоянии оценить состояние России и ее вооруженных сил. Проблема в том, что слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены, а пушечного мяса диктатору хватит еще на несколько лет ведения войны. Он не может достичь выдающихся успехов на фронте или захватить крупный украинский город, но прекращение войны для него более опасно, чем ее продолжение. Поэтому он будет продолжать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Исходя из множества сигналов, которые сегодня Кремль посылает Западу, ни о каких реальных мирных переговорах речь идти не может. Это по-прежнему язык ультиматумов. Причем, не только в отношении Украины, но также в отношении НАТО. Как вы думаете, в чем причина такой запредельной самоуверенности Путина? В том, что информация, которая ему предоставляется, слишком приукрашена и не соответствует реальному положению дел? Допускаете ли вы такое?

– Я думаю, что это маловероятно. Думаю, Путин прекрасно понимает, что прекращение войны для него гораздо более опасно, чем ее продолжение.

Реальная ситуация такова, что у Путина есть резервы для продолжения войны. У него есть достаточные запасы пушечного мяса, и есть реальные возможности это мясо отправлять на фронт – как с помощью денег, так и через принуждение, с возбуждением уголовных дел и предоставлением возможности выбирать: либо на фронт, либо в тюрьму. Такие возможности у Путина есть. Так что живой силы для того, чтобы дальше упаковывать ее в украинский чернозем, у Путина достаточно.

Что касается российской экономики, то слухи о ее смерти явно преувеличены. У Путина достаточно средств для того, чтобы продолжать войну. У него нет возможности победить Украину, нет возможности проводить эффективное наступление, в частности, захватить какие-нибудь крупные украинские города, но продолжать войну неопределенно долго он может. И его это полностью устраивает.

Ему абсолютно наплевать на то количество россиян, которых он и дальше будет укладывать в украинский чернозем. Но в течение 2025, 2026 и, возможно, в течение 2027 года Путин может продолжать воевать.

Что же касается его позиции по отношению к переговорам, то Путину очень нужна встреча с Трампом. Он очень хочет оказаться с ним в одном кадре, изобразить из себя вершителя судеб, который вместе с Трампом делит планету. Но в переговорах он, конечно, не заинтересован. Он уже сказал, что при необходимости отправит какую-нибудь "шестерку" для того, чтобы они сидели и разговаривали. Естественно, Путин не собирается прекращать войну.

Насчет того, что Путину говорят не всю правду… Не думаю, что это реально. Он, конечно, не очень образованный и не очень умный человек, но все-таки в состоянии узнать реальную картину. И я думаю, что Путина она полностью устраивает.

– Вы говорите, что человеческий ресурс Путина огромен. Но мы видим, что в ход уже пошли северокорейские солдаты, а до этого – наемники из других стран. Почему возникла такая необходимость?

– Ну а почему бы нет? Это дополнительный ресурс, который вполне можно использовать. Сейчас мы видим повышение расценок на пушечное мясо – за подписание контракта платят уже 4 миллиона. Кроме того, включен такой механизм, что можно просто возбуждать уголовные дела и сразу на уровне следствия человека отправлять на фронт.

Конечно, у Путина есть ограничения, но это несколько миллионов человек. Поэтому я думаю, что в течение года-двух или даже трех лет этот ресурс можно считать неисчерпаемым.

– И по поводу экономики России. Трамп призывает ключевых игроков на рынке нефти к снижению цен. Допускаете ли вы, что снижение цены до 50 долларов за баррель и ниже может похоронить экономику РФ?

– "Похоронить" – сильное слово. Я думаю, что нет. Но создать проблемы, конечно, может. Но я не очень понимаю, какие мотивы могут быть у стран ОПЕК для снижения цен. Они же на этой нефти зарабатывают. Позиция Саудовской Аравии и других стран ОПЕК такова, что они не готовы соглашаться с предложением Трампа. Рычагов для того, чтобы заставить их, у Трампа нет. Поэтому я думаю, что здесь это вряд ли возможно. Даже если это и будет происходить, то не быстро. Это не тот инструмент, не тот рычаг, с помощью которого в течение 2025 года удастся прекратить войну.

Конечно, я бы очень хотел ошибиться во всех своих размышлениях, но мы же видим реальную ситуацию. А она такова, что, скорее всего, война будет продолжаться в 2025 году и, вероятно, на протяжении следующих полутора-двух лет.

– Последний вопрос – в отношении конспирологических теорий. Одна из них говорит о том, что якобы Путин не принимает решения единолично. Еще одна – о том, что якобы коллективный Запад может принять политическое решение об отстранении Путина от власти и вести переговоры об этом с окружением Путина. Допускаете ли вы такое?

– Ко всем конспирологическим теориям я отношусь резко отрицательно. Есть разные теории. Есть теория о том, что Путин долгое время уже находится в холодильнике, а от имени Путина говорят разные двойники. Но все это из области не очень научной фантастики. Есть коллективное руководство Россией, а Путин – кукла, коллективный Запад способен отправить Путина в отставку – все это примерно из той же серии.

Это хороший способ повысить просмотры, но я не думаю, что это имеет хоть какое-то отношение к реальности.