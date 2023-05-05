Путин хотел 'нагнуть' Си Цзиньпина, Пекин больше не с Москвой, – генерал

Китай изменил позицию в отношении России и сотрудничества со страной-агрессором. Это стало возможно благодаря большой работе украинских дипломатов, а также "работе" кремлевского диктатора Владимира Путина, который пытался использовать руководителя Китая Си Цзиньпина в своей игре и "нагнуть" его.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Почему поменялась позиция Китая? Это произошло не на пустом месте", – заметил он.

Как рассказал генерал, накануне визита Си Цзиньпина в Москву "проводилась большая оперативная работа, в том числе нашими представители, которые имели контакты с китайским руководством, с советниками Си Цзиньпина". Ее целью было убедить китайского лидера в том, что военное сотрудничество с Россией может иметь серьезные последствия.

Одной из основных целей Путина во время визита Цзиньпина в Москву было формирование единого военно-политического блока с Китаем. "Россия пыталась использовать Китай в игре не только против Украины и Запада, но также против интересов самого Китая", – подчеркнул Маломуж.

Но благодаря работе дипломатов, в том числе украинских, "до ведома руководства Китая по разным каналам было доведено, что подобное предложение Кремля будет попыткой использовать Китай в войне". "В результате Си Цзиньпин настоял на подписании документа с РФ, в котором было сказано, что Китай не формирует с Россией военно-политический союз. Это был первый выигрыш и мира, и нашей страны", – заявил генерал.

По его словам, второй выигрыш стал возможным благодаря "работе" самого Путина, который продемонстрировал Си Цзиньпину, что все достигнутые в Москве договоренности не значат ничего.

"Буквально через два дня после того, как Китай заявил, что он будет препятствовать распространению ядерного оружия, Путин заявил о размещении тактического, а в перспективе, возможно, и стратегического ядерного вооружения. Это был удар под дых Си Цзиньпину. И тут уже отрезвление было более сильным", – убежден Маломуж.

Он добавил, что телефонный разговор главы Китая с президентом Украины Владимиром Зеленским фактически стал знаком того, что Пекин сменил позицию в отношении войны, развязанной Москвой.

Полную версию интервью с Николаем Маломужем вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 26 апреля Китай поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, посвященную войне в Украине. В ней присутствуют жесткие формулировки в отношении страны-агрессора России.