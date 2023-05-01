Путин хотел объявить вторжение в Украину личной геополитической победой, но 'промахнулся': в ISW указали на 'расшатывание' в РФ

Главный военный преступник РФ Владимир Путин решил начать полномасштабное вторжение в Украину в февраля 2022 года без четкой и доктринальной командной структуры. Диктатор боялся, что кто-то из военачальников может приписать себе успехи в войне и рассчитывал объявить вторжение в Украину личной геополитической победой.

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Однако больные фантазии кремлевского убийцы привели лишь к тому, что российская оккупационная армия стала более раздроблена, а командные структуры стали дезорганизованными. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В течение 14 месяцев войны Путин регулярно утверждал командные изменения в руководстве российский армии, однако постоянные кадровые перестановки лишь подорвали вооруженных сил РФ вести сплоченную войну в Украине. Аналитики ISW считают, что желание диктатора присвоить себе все военные заслуги привели к расшатыванию внутри военно-политического командования РФ.

При этом эксперты отмечают, что минобороны РФ и Кремль намеренно не раскрывают большую часть изменений в командовании армии РФ, поэтому официальные заявления страны-агрессора о назначении или увольнении генералов является лишь частью кадровых перестановок.

В ISW подчеркнули, что нежелание диктатора Путина назначать главного командующего театром военных действий для вторжения в Украину оказало каскадное воздействие на российские вооруженные силы, включая разжигание интенсивного разделения на фракции, дезорганизацию командных структур и подпитку несбыточных ожиданий.

В апреле 2022 года западные официальные лица сообщили, что с начала вторжения у России не было ни одного командующего своими войсками в Украине. Это связано с тем, что диктатор стремился представить себя главнокомандующим и вдохновителем успешного вторжения в Украину. Кремлевский убийца рассчитывал, что российские войска захватят Киев в считанные дни, и он объявит это вторжение личной геополитической победой.

Более того, Путин не хотел назначать командующего для вторжения в Украину, чтобы избежать приписывания военной победы в Украине кому-то другому кроме себя. Аналитики ISW нашли сходство в действиях Путина с ситуацией, которая была между советским диктатором Иосифом Сталиным и маршалом Георгием Жуковым во время Второй мировой войны. Эксперты напомнили, что тогда Сталин имел ограниченный военный опыт и завидовал военным подвигам и славе Жукова. У современного диктатора РФ Путина нет военного опыта, что, возможно, еще больше повлияло на его решение не назначать командующего для вторжения в Украину, который мог бы отодвинуть его на задний план, притязая на заслуги в ожидаемой победе.

Напомними,диктатор Владимир Путин распорядился о дополнительных изменениях в военном командовании и официально уволил начальника Восточным военным округом Рустама Мурадова, а также экс-командующего войной против Украины Александра Дворникова. Первый топ-оккупант "утилизировал" российскую армию под Угледаром на Донетчине, а второй отметился еще и злоупотреблением алкоголем.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России продолжается борьба за власть. Переворот в РФ теоретически возможен, но практически вряд ли произойдет. Переворот могут осуществить только силовики – армия или ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор стал замкнутым, молчаливым, нелюдимым, а на официальные встречи все чаще выпускают его двойников.

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