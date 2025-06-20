Путин идет ва-банк: Дмитрий Жмайло назвал главный приоритет Кремля на лето

Из-за конфликта Израиля и Ирана Кремль как минимум поставил на паузу сотрудничество с одним из главных своих союзников. Вопрос дальнейших поставок в Россию иранских дронов и ракет остается открытым. В то же время Запад явно демонстрирует слабость, не оказывая достаточного давления на агрессора, что Кремль воспринимает как слабость.

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Фактически глава страны-агрессора России Владимир Путин идет ва-банк, пытаясь достичь успеха как на фронте, так и в информационном поле благодаря своим ИПСО. Враг поставил перед собой три приоритета. Два из них - чисто военные. Это продвижение на Сумщине и битва за Константиновку. Третий приоритет - захватить "хотя бы сантиметр квадратный" Днепропетровщины, чтобы использовать это как козырь в своей пропагандистской игре.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– По вашему мнению, как на ресурсах страны-агрессора России сказывается то, что происходит с ее союзником, Ираном? В частности, уничтожение его военных возможностей? Можно ли говорить о том, что Кремль фактически потерял Иран как поставщика оружия, "Шахедов", ракет и технологий?

– То, есть ли потеря или нет, будет понятно после завершения боевых действий между Израилем и Ираном. То соглашение, которое было подписано в январе между Москвой и Тегераном и содержало 47 статей, не предусматривало прямой военной помощи, как это было в случае с КНДР, а лишь то, что стороны не должны помогать напавшей стороне – в данном случае Израилю.

Но это важно в контексте того, что Иран хотел, и возможно уже частично предоставил России часть ракет Fath-360, а также другое баллистическое оружие. В частности, Fath-360 – это баллистическое оружие ближнего радиуса действия. Мы видели на видео грузовики, замаскированные под гражданские, которые уничтожала израильская авиация – там были именно они. Так же Москва была заинтересована в баллистике более дальнего радиуса действия.

Но, учитывая заявления Израиля, что он уже фактически уничтожил треть ракетных пусковых установок, логично предположить, что Иран будет оставлять это оружие для обеспечения своей обороноспособности.

Что касается поставок "Шахедов", то Россия до конца текущего года должна была выйти на полный цикл производства. Скорее всего, Китай будет помогать модернизировать "Шахеды" и, возможно, предоставлять необходимые комплектующие как из западных стран, потому что Китай является хабом в обход санкций, или свои. Так же, как 12-канальные антенны, более устойчивые к средствам РЭБ. Так же, как Китай уже помог России модернизировать северокорейские ракеты, чтобы они были более точными и не отклонялись на расстояние до 1,5 километра.

Россия сейчас наращивает способности, и речь идет не только о "Шахедах", а обо всех дронах, в том числе дронах-обманках "Гербера". РФ выходит на 2500-2700 единиц в сутки. Но это включая дроны-обманки. Она стремится выйти на полтысячи дронов за одну атаку, но пока для них это долгосрочная или среднесрочная перспектива.

Но с уверенностью можно сказать, что военное сотрудничество между Москвой и Тегераном как минимум на паузе.

– Как этот факт сказывается на массированных ракетно-дронных атаках России по украинским городам? Мы видим, насколько возросло количество одновременно запущенных дронов. Считаете ли вы, что это попытка Кремля воспользоваться тем, что США отвлеклись на конфликт Израиля и Ирана? И как можно с этим справиться?

– Россия идет ва-банк. Это мое предположение - в первые три дня полномасштабного вторжения западные лидеры не отвечали на запросы украинского военно-политического руководства, в частности президента Зеленского – Россия могла дать им сигнал, что быстро решит вопрос Украины, чтобы Запад не вмешивался. А когда не решила, соответственно, пришлось вмешиваться. Потому что проблемы, которые могла бы получить Европа и цивилизованный мир, были бы больше.

Не видим ли мы что-то похожее и сейчас? Не пообещал ли Путин Трампу, что за лето-осень он так же приблизит решение украинского вопроса, поставив нас в невыгодные условия на поле боя, чтобы склонить нас к подписанию более невыгодного для нас соглашения?

Почему Путин не останавливается? Потому что Запад проявил свою слабость. И США, которые вышли с идеей 30-дневного перемирия, и Европа - все говорили, что, если после первого "Стамбула" не будет прекращения огня, будут санкции. Состоялся первый "Стамбул", прекращения огня не произошло, санкции введены не были. И Кремль воспринял это как слабость и разжигание своих аппетитов.

Поэтому, пока они могут держать такой темп войны, такую планку по производству оружия, по уничтожению своего "мяса" в механизированных штурмах, они будут пытаться это делать, потому что для них критично нас переломить - либо на фронте, либо уничтожая гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить население выступать против Сырского, против Палисы, против Зеленского, требуя любого перемирия, лишь бы только прекратили стрелять. Не понимая того, что через 3-4 года война повторится и будет более ужасной. Или взбудоражить своими ИПСО, потому что основная ставка - срыв мобилизации в Украине.

Поэтому Россия устраивает массированные атаки, чтобы наша ПВО не справлялась на фоне фактического прекращения военной помощи от США – мы получим остатки еще от администрации Байдена. Когда Россия наладила производство "Шахедов", они не гнушаются бить ими и по прифронтовой инфраструктуре, и по линии боевого соприкосновения, и по ближним тылам украинской армии – все для того, чтобы реализовать этот замысел.

Как защититься? Германия передала нам 100 единиц ракет к Patriot, мы разрабатываем собственную модель именно для борьбы с "Шахедами" с интеграцией искусственного интеллекта, мы тестируем наше лазерное оружие "Тризуб", которое на малых расстояниях, до 10 километров, смогло отклонять средства воздушного нападения от целей, а на расстоянии 3 километра подтверждались факты сбивания. Так же наши дроны. Когда иранский "Шахед" стоит 170-260 тысяч долларов, российский, возможно, дешевле, наш дрон-перехватчик стоит 5 тысяч долларов.

Когда американцы прекратили помощь, у нас взорвался рынок беспилотных систем. Сейчас, по словам Сырского, 67-80% бронированной техники врага уничтожается FPV-дронами. Так же мы будем увеличивать процент сбития "Шахедов" нашими зенитными дронами-перехватчиками, потому что это экономически выгодно.

Россия понимает, что мы будем масштабироваться. Пока "Шахеды" приносят хоть какой-то результат, хотя все равно Воздушные силы 90% либо давят их РЭБами, либо сбивают, – они пытаются использовать их максимально эффективно: нанести поражение, посеять панику. Какого-то более хитроумного плана Москвы просто нет. Это исключительно терроризм.

– Последний вопрос – относительно текущей ситуации на фронте. Видите ли вы какое-то отдельное направление, которое можно было бы назвать наиболее опасным с точки зрения возможного прорыва фронта? Какие приоритеты имеет враг?

– Приоритеты – с севера на юг – это Сумщина, вытеснение ВСУ с территории РФ. В этом заключается главная задача группировки войск "Север". Второй приоритет – это Константиновка. Россияне планируют начать битву за нее до конца лета. В этом контексте их крупнейшие тактические или оперативные достижения - это продвижение в районе Полтавки на трассе Покровск – Константиновка. Они давят на Константиновку с Часового Яра, с юга из Торецка, а с востока – с этой трассы.

Третий приоритет - это исключительно политическая задача, без какой-либо военной цели – прорваться на Днепропетровщину. Хоть один квадратный метр, один квадратный сантиметр, хоть километр – для Украины это ИПСО, чтобы посеять панику, что вроде бы фронт провалился и война распространяется на другие регионы, для России - показать "победу", захватив хутор или поле на Днепропетровщине, для Запада, где не различают, чем Днепропетровщина отличается от города Днепра – так же, показать слабость Украины, что поддержка Украины не имеет смысла.

Другие направления россияне используют для того, чтобы разбивать наши силы и оттягивать их. На Запорожском направлении они пробовали, продвинулись на сотни метров, но из-за того, что наши войска там стоят давно, из-за того, что там активно работают подразделения БПЛА, продвижений у них там не намечается. Херсон – дальнейшая терроризация FPV-дронами.

Поэтому я думаю, что на эти три направления, из которых Константиновка – это приоритет номер один, – они будут нацелены этим летом.

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