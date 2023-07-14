Путин – как хищник, почувствовавший кровь: генерал назвал главную ошибку Запада в борьбе с Россией

Страны Запада не осознали логику агрессивных действий путинского режима, который ведет себя как хищник. Любые дипломатические шаги в ответ на откровенные провокации или ядерный шантаж вызывают в Кремле еще большее желание "добить" своего оппонента, поэтому агрессору необходимо отвечать с позиции силы.

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В этом Запад может брать пример с Украины и украинцев. Такое заявления в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Лидерам западных стран надо учиться быть смелыми. Пускай учатся у наших лидеров, у нашего народа", – подчеркнул он.

Как пояснил генерал, который в течение 20 лет учился и работал бок-о-бок с российскими военными, характерная черта россиян состоит в том, что "они наглецы". Не исключение и развязавший войну против Украины глава Кремля Владимир Путин.

"Путин, как и большинство россиян, воспринимает "обеспокоенность" в ответ на свои провокации как слабость. Это как хищник, почувствовавший кровь. Значит, противника надо добивать, повышать уровень своего воздействия. Это касается как простой винтовки в руках россиян, так и ядерного оружия. Принцип остается тем же", – заявил Романенко.

В этом контексте он заметил, что "Запад и, в первую очередь, США не выработали в себе соответствующее отношение в борьбе с руководством России".

"Не надо бояться собственной тени, и российской тени не надо бояться. Надо действовать решительно. Силу проявишь и реализуешь – будет результат. Дашь хоть малейшую слабину – завалят твои средства вооружения, завалят тебя, оккупируют страну и сделают рабами", – предупредил он.

Как писал OBOZREVATEL, согласно проведенному в 24 странах социсследованию, репутация Владимира Путина в мире резко ухудшилась. Так, порядка 82% опрошенных высказали недоверие или полное отсутствие уверенности в правильности его действий на международной арене.