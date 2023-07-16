Путин лживо заявил о безуспешном контрнаступлении ВСУ и 'героических' оккупантов

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины якобы не имеют успеха в ходе контрнаступления. В то же время кремлевский убийца положительно оценил ситуацию, в которой находятся российские войска.

Видео дня

Примечательно, что о дальнейших задачах российских военных диктатор говорить публично отказался. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главный военный преступник России лживо заявил гражданам страны-террориста, что украинское контрнаступление успеха не имеет. При этом Путин похвастался, что российские оккупанты сами перешли в наступление.

"Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках в наступление переходят, неожиданно для противника. Забирают наиболее выгодные позиции, там высотки и так далее. Ну, а все попытки противника прорвать нашу оборону, в том числе, с использованием стратегических резервов, они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", – выдал диктатор.

Стоит отметить, что пропагандист спросил у диктатора о дальнейших целях войны против Украины. На этот вопрос Путин отказался отвечать, заявив, что якобы расскажет все, когда камеры будут выключены.

Лживость кремлевского диктатора подтверждают, в том числе, данные проекта DeepState, который сообщал, что за месяц контрнаступления Украина вернула 121 кв. км территории. В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в начале июля сообщала, что ВСУ с начала контрнаступления взяли под контроль более 158 кв. км территории только на южном направлении.

Напомним, в эфире российского телеканала "Россия 1" диктатор Владимир Путин цинично заявил, что российская армия якобы ни разу не использовала кассетные боеприпасы для ударов по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указал, что целью контрнаступательной операции Вооруженных сил является приближение к административной границе временно захваченного Россией Крыма. Тогда кремлевский диктатор Владимир Путин будет настолько очевидно ослаблен, что вынужден будет искать пути для возобновления переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!