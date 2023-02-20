Путин может мобилизовать еще сотни тысяч человек, чтобы доказать, что спасает Россию от нападения НАТО – The New York Times

Российский диктатор Владимир Путин может объявить в стране-агрессоре еще одну волну мобилизации на войну в Украине. Президент РФ может собрать еще сотни тысяч человек и отправить их на боевые действия, чтобы захватывать чужие территории. Жителям своей страны он снова попытается внушить, что спасает РФ от "нападения НАТО".

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Об этом говорится в материале журналистов The New York Times Дэвида Сангера и Антона Трояновского, опубликованном в понедельник, 20 февраля. О новой волне мобилизации глава Кремля может объявить 21 февраля – во время обращения к Федеральному собранию.

"Путин снова будет доказывать, что он не только спасает Украину от "нацизма", но и спасает саму Россию от захвата НАТО – заявление, которое кажется нелепым для европейцев, но стало боевым кличем в Москве. Если руководствоваться прошлым годом, то он почти наверняка назовет свою войну битвой за восстановление исторических земель России. Представители американской разведки говорят, что они обнаруживают признаки того, что он может вскоре мобилизовать больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к уже призванным 300 000 человек", – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что в этот же день ожидается также обращение президента США Джо Байдена. Американский лидер во время визита в Польшу собирается выступить с речью, в которой обратится к Путину и российскому народу.

"Неясно, как визит Байдена повлияет на речь Путина, которая, по-видимому, была подготовлена ​​задолго до неожиданного появления американского президента в Киеве. Обращение Путина станет его первым обращением к нации с 2021 года. Аналитики считают, что в прошлом году он пропустил ее, потому что ему не хватало хороших новостей на фоне неудач России на фронте", – пишут журналисты.

Как говорится в материале, многие ожидают, что эта речь будет включать широкомасштабные атаки на Запад, основанные на утверждении российского диктатора о том, что США используют Украину для ведения опосредованной войны против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка предполагает, что мероприятия, которые запланированы в РФ к годовщине вторжения в Украину, в частности речь Путина, направлены на подготовку россиян к новой волне мобилизации.

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