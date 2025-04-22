Путин может 'забыть' о Херсоне и Запорожье, если ему сделают 'подарок' на 9 мая. Интервью с Иваном Ступаком

Одной из главных причин агрессии России против Украины с самого начала войны, с 2014 года, было попытка отвлечь внимание мирового сообщества от продолжающейся аннексии Крыма. действительно могла удовлетворить главу Кремля Владимира Путина и даже отказаться от посягательств на подконтрольные украинскому правительству территории Херсона и Запорожья.

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В канун 9 мая оккупационная армия объективно не имеет достаточных ресурсов, чтобы совершить прорыв на фронте, несмотря на то, что вблизи Сумщины находится враждебная группировка численностью 60 тысяч.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– По вашим оценкам, может ли российская оккупационная армия за эти дни, оставшиеся до 9 мая, совершить масштабный прорыв – в Харьковской, Сумской, Херсонской, или существенно продвинуться на Покровском направлении? Считаете ли вы, что сегодня у врага есть такие резервы?

– Мы можем оперировать только данными из открытых источников. Судя по ним, я в РФ не вижу. Тем не менее они давят повсюду – хаотично, немного больше, немного меньше.

– Допускаете ли вы, что оккупационная армия может совершить определенные действия, которые впоследствии Путин в своей речи 9 мая сможет оказать как "победу"?

– Я вижу, что сейчас для Путина пытаются найти определенные плюшки, которые могут его задобрить. В частности, уже официально известно, что американская администрация предлагает признать Крым российским.

Поэтому предложение американской стороны признать Крым российским, заставить Украину изъять Крым из украинской Конституции, может рассматриваться Путиным как огромная-огромная победа.

В таком случае Путин может сказать: мы достигли своей цели, мы остановили Украину от членства в НАТО, заставили признать Крым российским. А все остальное, как я понимаю, его не интересует.

– Но он "записал" себе в конституцию четыре украинских области. И недавно вновь в Кремле отмечали, что не отказываются от цели получить полный контроль над ними, в частности, над неоккупированными территориями, над городами Херсон и Запорожье. В то же время стало известно, что на Херсонщине враг начал применять новую тактику атак - сначала он запускает КАБы, а затем накрывает территорию артиллерийским огнем. Похоже на то, что сейчас враг действительно взялся за Херсонщину. Считаете ли вы, что именно для этих двух областей - Херсонщины и Запорожья - есть дополнительная опасность, в частности, накануне "сакральной" даты?

– Прежде всего, эта опасность связана с тем, что они приближены к линии разграничения. В Херсон через реку Днепра всего несколько сотен метров. Поэтому эти обстрелы, сбросы на гражданских россияне совершают все время, начиная с освобождения города Херсона. Это некий террор.

Также постоянно прилетает по Харьковщине, по Сумщине. По Запорожью. Чтобы в течение длительного времени не долетают из-за того, что украинские войска научились их подавлять. И с декабря месяца они ложатся в поля, в водоемы, в отдаленные регионы.

А что касается российской конституции, то сейчас по этому вопросу ведутся споры. Ведь когда Путин заявил, что Херсонская и Запорожская области "наши", никто не мог понять, в каких границах – в каких захватили или в административных. Так что все это остается на устный откуп Кремля. Скажут так – будет да, скажут не так – будет по-другому. Это во-первых.

А во-вторых, это Россия. Если завтра прекратить ведение боевых действий, никто не будет против. Это видно даже по смене риторики по отношению к американцам в России. Еще недавно они были "пендосы", говорили о "ракетах на Вашингтон", а сейчас уже "надежные партнеры и союзники". Это Россия.

– То есть вы считаете, что даже если будет согласовано прекращение огня по линии разграничения, Кремль это устроит?

– Я думаю так, ведь никому будет спросить Кремль: вы же говорили… Кто откроет рот, сразу поедет на пять лет в тюрьму. Сегодня о США говорят как о надежном партнере, а о Европе как о "приюте нацизма". Поэтому в любой момент россияне могут все извратить и сказать: все, не говорим о Херсоне, о Запорожье. И никто в России не откроет прорубь.

– Военный обозреватель Игаль Левин написал о том, что Украине следует вырваться из формата "пассивной жертвы". Действительно, мы видим, как Силы обороны в большинстве своем отражают атаки. Да, это крайне важно – держать фронт, но инициатива, как я раньше, у врага. По вашему мнению, есть ли перспектива того, что украинская армия перехватит инициативу.

– Я хочу быть оптимистом, но пока я не вижу такой перспективы. Я приведу простую аналогию. Пока Украина похожа на пациента, который лежит в больнице. Ему дают лекарство, чтобы он не умер – дают таблетки, убирают, приносят поесть. Но ровно так, чтобы он мог держаться. Хотя в больнице на складах есть современные диагностические приборы, материалы, лекарства, чтобы вылечить пациента, но их не дают, потому что такая политика больницы.

Да, Украина не умирает, нам помогают европейцы, но у них нет того прорывного вооружения, которое есть у американцев. Европейцам нужно время – по моим расчетам, 5-7 лет, чтобы сделать что-то большое и серьезное и заменить американцы вооружения. Но у нас такого времени нет. А США не хотят нам давать, именно по политическим мотивам.

– В последнее время звучат сигналы о том, что Трамп может выйти из переговорного процесса. Считаете ли вы, что это может быть даже лучше для Украины?

– Это вопрос дискуссионный. Не хотелось бы терять американцев, потому что это страна, с которой можно еще как-то договориться и остановить эту войну. Мы сейчас не говорим о том, на каких границах, на каких условиях, но Европа этого не может. Россияне вообще не хотят говорить с европейцами. Их там костров, 27 стран, но с ними никто не хочет говорить.

Представьте себе, что американцы выходят из мирного процесса, и не просто выходят, а забирают с собой все, всю помощь, запрещают использовать нам то американское вооружение, которое есть у нас, танки, авиацию. Скажут: украинцы мы запрещаем это использовать, а если будете, мы наложим на вас санкции. Такое может быть.

Возможно также давление на французов, на немцев, на британцев, чтобы они не помогали Украине вооружением из-за угрозы санкциями. Следовательно, к этому вопросу нужно относиться очень осторожно.