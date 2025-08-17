Для войск РФ захват оставшейся части Донецкой области станет сложной и многолетней задачей, а не быстрой, как пытается представить российский диктатор Владимир Путин. Ведь его армия по-прежнему неспособна обеспечить оперативно значимые успехи на поле боя или продвигаться быстрее, чем пешком.

Но все равно он по-прежнему привержен медленному, изнурительному продвижению оккупантов посредством изматывающих пехотных атак. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Путин изображает победу перед Западом

По словам экспертов, удары украинских беспилотников значительно осложнили возможности российского военного командования по тактическому применению тяжелой техники, ведь они не выяснила, как адекватно защитить бронетехнику от атак. Поэтому армия РФ не смогла восстановить механизированный маневр на поле боя для создания и развития прорывов и достижения оперативно значимых успехов.

Российское военное командование внедрило оперативную модель, которая использует ползучие частичные охваты прифронтовых городов и поселков, прежде чем начать фронтальные атаки улица за улицей, пытаясь вынудить украинские силы отступить.

При этом оккупанты оказались неспособны добиться значительных успехов на украинском фронте, проводя фронтальные атаки.

"Их командование не смогло реализовать свою тактику охвата против значительной украинской оборонительной линии и, вероятно, не сможет использовать эту тактику для быстрого захвата городов пояса крепостей, которые составляют костяк Сил бороны. Такая операция спустя три с половиной года войны, вероятно, стала бы многолетним усилием со значительными российскими личным составом и материальными потерями", – сообщает ISW.

Отмечается, что российские войска в последнее время также опирались на тактику просачивания для достижения тактически значимых успехов, но до сих пор испытывали трудности в использовании этих просачиваний и консолидации позиций на своих путях продвижения в масштабах.

"У российских войск в настоящее время нет средств быстрого охвата, проникновения или иного захвата пояса крепостей Украины или неоккупированной части Донецкой области, чего Путин потребовал в качестве предварительного условия для прекращения огня без сопоставимых уступок со стороны России", – оценили аналитики.

Что предшествовало

Кремлевский диктатор Путин продолжает настаивать на том, чтобы Силы обороны Украины вышли из Донецкой и Луганской областей в обмен на расплывчатые обещания. Президент США Дональд Трамп передал это российское требование украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. И примечательно, что сам республиканец, судя по всему, совсем не против такого сценария.

Президент Украины и партнеры решительно выступили против такой уступки. В Киеве заявили, что окончательное соглашение не может подразумевать согласие украинцев на постоянную уступку какой-либо суверенной территории, что нарушило бы Конституцию страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ официально подтвердили оккупацию войсками РФ населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Попов Яр в Донецкой области. На Покровском же направлении захватчики рвутся к административной границе с Днепропетровщиной, Силы обороны сдерживают вражеское наступление.

