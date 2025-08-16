Враг оккупировал два села: в ОСГВ 'Днепр' рассказали об обстановке на Донбассе

Россияне продолжают наступать на ряде направлений на востоке Украины: на большинстве из них украинские воины отражают атаки. Однако у врага есть и успехи: в ВСУ официально подтвердили оккупацию российскими войсками населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Попов Яр.

На Покровском направлении захватчики рвутся к админгранице с Днепропетровщиной, Силы обороны сдерживают вражеское наступление. О ситуации на востоке по состоянию на 15 августа рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр".

Что происходит на восточном фронте

На Южно-Слобожанском направлении накануне россияне пытались наступать в Волчанске: атаки не принесли им результатов.

Также захватчики возобновили наступательные действия в направлении Мелового и Хатнего на Великобурлукском направлении. В поддержку действий своих штурмовых подразделений увеличил применение авиации и использование управляемых авиабомб.

На Купянском направлении отражены попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Загрызово и Колодязного.

На Лиманском направлении украинские воины дали отпор штурмовым действиям захватчиков у Карповки, Среднего, Шандриголово и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Враг оккупировал Ивано-Дарьевку.

На Краматорском и Торецком направлениях россияне безуспешно штурмовали позиции Сил обороны неподалеку от Васильевки, Плещеевки и Яблоновки.

На Добропольском направлении оккупационная армия безуспешно атаковала подразделения украинских войск возле населенных пунктов Затышок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка. Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр. Враг также пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил.

На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. За прошедшие сутки россияне проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоэкономичное, Новоукраинка, Зверево.

С целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

На Новопавловском направлении российские оккупанты сосредоточили усилия в районе Филии, Толстого, Малиевки, Новогеоргиевки, Ольговского и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.

"Напоминаем, что разглашение любых данных о действиях Сил обороны, а также о перемещении и положении наших войск, расположение объектов и подразделений, наказывается согласно действующему законодательству Украины", – отметили в ОСГВ "Днепр".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Институте изучения войны фиксируют попытки России развить прорыв вблизи Доброполья. Сейчас аналитики оценивают их как безрезультатные. Там также констатировали, что украинские подкрепления стабилизируют ситуацию и выразили сомнения в том, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!