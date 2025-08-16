Россия пытается развить прорыв вблизи Доброполья, но безуспешно – ISW

Россия стремится развить прорыв вблизи Доброполья в Донецкой области. Для этого агрессор пытается перебросить на направление дополнительные силы и средства, впрочем усилия пока остаются безуспешными.

Украина тем временем продолжает эвакуацию из близлежащих населенных пунктов, вывоз гражданских усложняют российские дроны. О ситуации рассказали в Институте изучения войны

Что известно

В ISW отметили, что российское командование пытается передислоцировать дополнительные силы и средства для усиления прорыва вблизи Доброполья. Однако пока эти усилия результатов врагу не дают.

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, начальный прорыв совершили небольшие группы пехоты из состава российских 5-й, 110-й и 132-й отдельных мотострелковых бригад (все три – из 51-й общевойсковой армии РФ). Общая численность задействованных в прорыве оккупантов не превышала 300-350 человек.

Машовец заявил, что российское военное командование пыталось закрепить прорыв, передислоцировав подразделения 114-й отдельной мотострелковой бригады (51 армия) вблизи Нового Шахового (к востоку от Доброполья) и Заповедного. Российское военное командование обратилось к высшему командованию в этом районе с просьбой предоставить дополнительные силы и средства, передислоцировав до двух батальонов бронетехники из 8-й армии, которая преимущественно действует на Торецком направлении, для поддержки других подразделений 51-й армии, которые совершили тактический прорыв.

Между тем украинские чиновники продолжают эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов вблизи зоны проникновения оккупантов – аналитики считают, что одной из причин является усиление угрозы ударов российских БпЛА в результате продвижения россиян вблизи Доброполья.

Так, 14 августа руководитель Донецкой областной военной администрации Украины Вадим Филашкин объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из Дружковки (к северо-востоку от Доброполья) и сел в Андреевской громаде, на северо-востоке, севере и северо-западе от Золотого Колодезя, отметив, что в этих населенных пунктах живут около 1800 детей.

"ISW продолжает оценивать, что использование Россией ударных беспилотников для создания эффектов воздушного перехвата на поле боя в ближнем тылу Украины серьезно препятствует эвакуации людей в районе Покровска-Доброполье", – отметили аналитики.

