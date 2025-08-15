Россия кинула в бой неподготовленных резервистов: ВСУ продвинулись на Лиманском направлении – ISW

Украинские силы недавно продвинулись на Лиманском направлении. Успехов защитники достигли в населенном пункте Торское.

В то же время враг сосредоточил на этом направлении большое количество войск, перебрасывает резервы, в атаку бросает плохо обученных новобранцев: их встречают украинские дроны. Об этом говорится в свежем аналитическом материале Института изучения войны

Что происходит на Лиманском направлении

Аналитики геолоцировали видеозаписи, появившиеся в сети 14 августа – и пришли к выводу, что украинские войска недавно продвинулись в южной части Торского, что к востоку от Лимана.

Россиянам признавать успехи Сил обороны очень не хочется, поэтому они без всяких доказательств взялись рассказывать о якобы продвижении оккупантов на север от Среднего и на 500 метров в пределах Шандриголово (оба на северо-запад от Лимана).

Всего за прошедшие сутки россияне наступали на северо-запад от Лимана вблизи Среднего, Шандриголово и Карповки; на север от Лимана в Глущенково и Новом Мире, вблизи Редкодуба и в направлении Ставков, на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей и Мирного; на восток от Лимана вблизи и в самом Торском и Заречном; и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского лесничества.

По словам представителя одной из украинских бригад, которая держит оборону на Лиманском направлении, на этом участке фронта россияне сосредоточили большое количество войск. Также оккупанты постоянно пополняют резервы.

Правда в бой захватчики преимущественно бросают слабо подготовленных новобранцев: обучают их до месяца.

Атаковать украинские позиции выдвигаются вражеские огневые группы из 2-4 пехотинцев. Однако дойти до защитников им редко когда удается: обычно вскоре после того, как враг попадает в 15-20 километровую "кил-зону" – его обнаруживают и уничтожают с помощью дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW сомневаются, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья. Данные, которыми располагают аналитики, свидетельствуют о том, что украинские подкрепления, прибывшие на усиление направления, не дают врагу закрепиться на новых позициях. Сейчас в Институте изучения войны ждут подтверждения того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить врага с части территории, на которую он просочился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!