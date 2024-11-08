Путин на Валдае.

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4 часа суммарно. По цитатам в СМИ видно, что ленивые журналисты посмотрели/почитали максимум его выступление. А самое интересное об Украине было в ответах на вопросы. Примерно на 3-м часу встречи.

Из забавного. Путин дословно повторил то, что уже несколько лет говорят о нём и его подходе представители Украины и от чего отмахивались западные партнёры. Будто специально сделал нарезку из выступлений, чтобы всё подтвердить. В частности, главный тезис: что речь не о региональном конфликте, а о борьбе за новый мировой порядок, которую запад (в частности – Европа) слегка проигрывает.

В целом речь Путина – классический образчик пропаганды. Когда все обвинения, обращённые к России, в мельчайших деталях зеркалятся на запад. Например, Путин распинался по поводу военных блоков, которые создаются при доминировании и для обслуживания интересов одной страны, клеймя НАТО. Это, мол, плохо. При этом о недоразумении в лице ОДКБ он умолчал. И так буквально во всём.

Многократно повторены тезисы, что НАТО спровоцировало Россию, Кремль был вынужден и т.д. В России самоопределяться народам нельзя, а в любой другой точке – можно, потому что Косово! Ну, и оплот свободы слова в лице "Раша тудей", нещадно угнетаемый негодяями, прекрасен.

Основное.

Вопрос (в продолжение вопроса о границах Израиля): в каких границах мы признаём Украину?

Суть ответа: ни в каких. Везде, где "народ" решит самоопределиться и попросит помощи у России, Россия такую "помощь" окажет.

Вопрос: сначала нейтралитет, а потом разговор о границах?

Суть ответа: речь вообще не о границах Украины. Речь о больших договорённостях, о долгосрочном видении мирового порядка как прочной основы длительного мира, где Россия займёт желаемое место. Краткосрочное перемирие не интересует.

В переводе на человеческий язык.

Речь о пересмотре итогов "холодной войны" и коррекции ялтинско-потсдамской системы. Путин открыто взял на себя роль торпеды в интересах Китая и всех остальных игроков, кто заинтересован потеснить запад в рамках концепции "бесполярного мира" и порядка, основанного на силе. Прямо говорит, что кроме России никто такую миссию не выполнит.

Когда Путин утверждает, что его не интересует перемирие – его именно это и интересует, но как тактический шаг. Потому что издержки от войны растут, а достичь желаемого военным путём не получается.

Перемирие даст возможность задействовать другую ставку – на коллапс Украины из-за внутренней дестабилизации. Когда Путин заявляет, что временную паузу нельзя, потому что Украине подвезут снарядов и всё заново – это он говорит о себе. Он рассчитывает "подвезти снарядов", пока запад будет мямлить и сомневаться.

Формула "Стамбул" с учётом реалий на земле (в российской интерпретации) декларируется как неизменный подход РФ. У нас энергичные идиоты превентивно заклеймили любые переговоры как зраду, а "Стамбул" - в особенности. Не понимая его сути и выпячивая только российские хотелки. Но ведь есть же ещё "украинский" "Стамбул".

Суть в том, что Украина настаивала и настаивает на реальных гарантиях безопасности от партнёров. Что предполагает: либо НАТО, либо конкретные обязательства. А партнёры пока не очень готовы собраться с мыслями.

Серьёзный разговор о гарантиях (долгосрочные инвестиции в оборону Украины через определение места в системе коллективной обороны и включение в бюджеты стран-партнёров соответствующих расходов) шёл летом 2023 года, но потом случилось то, что случилось.

Путин открыто глумится над западом за решение 2008 года: "открыли дверь" в НАТО для Украины и Грузии, на словах. Прошло 16 лет. Что в Грузии – все видят. Украина твёрдо стоит на этом же пути. Если кто-то сомневается, что будет не так – именно так и будет.

Что может сломать российский сценарий?

1) Чёткие гарантии партнёров. В идеале – аналогичные тому, что получили Швеция и Финляндия на период оформления вступления в НАТО. Сначала – для контролируемой территории.

2) Отсутствие идиотских и несвоевременных решений внутри, пересмотр ущербных политик, выталкивающих людей из страны.