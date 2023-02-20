Путин, начав войну против Украины, допустил роковую ошибку: Россия стала изгоем, ее экономику отбросило на десятилетие назад, – Петреус

Год назад глава РФ Владимир Путин направил на Украину армию, которую считал непобедимой, с целью быстро захватить Киев, но его надежды не оправдались из-за энергичной обороны украинцев. И хотя сегодня по-прежнему идет жестокая война, фатальная ошибка российского диктатора опозорила его самого и страну-агрессора, сделав ее изгоем и отбросив экономику на десятилетия назад.

Видео дня

На это указал генерал американской армии в отставке Дэвид Петреус, который в 2011-2012 годах возглавлял ЦРУ. Его слова процитировало издание CNN.

"На сегодня Путин получил неудовлетворительную оценку. Давайте вспомним, что первая и самая важная задача стратегического лидера – "правильно сформулировать большие идеи", то есть общую стратегию и фундаментальные решения. Путин явно не справился с этой задачей, что привело к войне, которая сделала его и страну изгоем, отбросила российскую экономику на десятилетие или более, нанесло катастрофический ущерб армии и ее репутации и поставило под серьезную угрозу наследие РФ", – перечислил командовавший военными действиями США в Афганистане и Ираке.

Тем не менее было бы ошибкой недооценивать Россию, отметил Петреус, цитируя изречение, которое часто приписывают, возможно, ошибочно советскому диктатору Иосифу Сталину: "Количество само по себе имеет качество".

Он напомнил, что во время Второй мировой войны способность Советского Союза использовать огромные резервы и нести огромные потери, несмотря на то, что танки и самолеты были хуже, помогла ему победить Германию.

Сегодня же население РФ более чем в три раза превышает население Украины, и она может позволить себе отправить в бой больше солдат. Но в случае с Украиной есть нематериальный фактор.

"Украинцы знают, за что они воюют. А вот относится ли то же самое ко многим российским солдатам, непропорционально большое количество которых принадлежит к этническим и конфессиональным меньшинствам в РФ, неясно", – сравнил Петреус.

Как сообщал OBOZREVATEL, война против Украины затрагивает все большую часть граждан России. Разведка Британии назвала темы, которые Путин может затронуть в обращении к своему народу, анонсированному на 21 февраля.

Российский диктатор имеет "синдром маленького человека". О том, как Путин пытается скрыть свой главный комплекс и почему все чаще становится посмешищем, читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!