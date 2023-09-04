Путин назвал контрнаступление ВСУ "провалом" и заявил о готовности к мирным переговорам. Видео
Во время переговоров президентов Турции и РФ Владимир Путин высказался о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, оно проходит неудачно – диктатор назвал действия украинских военных "провалом".
Об этом сообщают росСМИ. При этом, лидер России заявил, что не отказывается от переговоров.
"Это не пробуксовка, это провал", – заявил Путин.
Кроме того, он отметил, что РФ рассматривает вариант решения войны мирными переговорами.
"Россия никогда не отказывалась от переговоров", – сказал диктатор Эрдогану.
Отметим, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. Это подтвердил Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.
"Турция уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине", но договоренности, достигнутые при посредничестве Турции, Украина отправила на свалку", – заявил Путин в ответ на предложение Эрдогана о посредничестве в переговорах.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с диктатором России Владимиром Путиным может предложить взять на себя роль посредника при переговорах Москвы и Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече президента Турции Реджепа Эрдогана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным переводчик допустил эпическую ошибку. Он заявил, что между Турцией и Россией идет война.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!