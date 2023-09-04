Путин назвал контрнаступление ВСУ 'провалом' и заявил о готовности к мирным переговорам. Видео

Во время переговоров президентов Турции и РФ Владимир Путин высказался о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, оно проходит неудачно – диктатор назвал действия украинских военных "провалом".

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Об этом сообщают росСМИ. При этом, лидер России заявил, что не отказывается от переговоров.

"Это не пробуксовка, это провал", – заявил Путин.

Кроме того, он отметил, что РФ рассматривает вариант решения войны мирными переговорами.

"Россия никогда не отказывалась от переговоров", – сказал диктатор Эрдогану.

Отметим, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. Это подтвердил Эрдоган по итогам переговоров с Путиным.

"Турция уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине", но договоренности, достигнутые при посредничестве Турции, Украина отправила на свалку", – заявил Путин в ответ на предложение Эрдогана о посредничестве в переговорах.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с диктатором России Владимиром Путиным может предложить взять на себя роль посредника при переговорах Москвы и Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече президента Турции Реджепа Эрдогана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным переводчик допустил эпическую ошибку. Он заявил, что между Турцией и Россией идет война.

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