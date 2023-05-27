Путин 'не увидел' Украину на старинной карте: Фейгин высказался по поводу скандала

История с французской картой XVII века, на которой российский диктатор Владимир Путин якобы не увидел Украину, - не первый случай его отрицания существования Украины. Вместе с тем от мнения агрессора по поводу нашего государства ничего не зависит.

Видео дня

Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал российский правозащитник Марк Фейгин. "По большому счету, кого интересует, считаешь ли ты, что она была, что она есть, что она будет? Кого интересует мнение Путина в Украине?" – заметил он.

Фейгин напомнил, что надпись на карте – "Украина, земля казаков" – "это и есть Украина". Но пропагандисты делали ставку на другое.

"Карту принес Зорькин (председатель конституционного суда РФ Валерий Зорькин. – Ред.) – выживший из ума, коррумпированный маразматик. Ему сказали карту принести – ты принеси, покажи, чтоб Путин сказал, что нет никакой Украины", – пояснил правозащитник.

Он напомнил, что Путин не раз манипулировал общественным сознанием на теме истории и отрицал Украину и ее историю: "Он целые статьи по этому поводу писал. То Ленин Украину придумал, то еще что-нибудь".

"Но кому это интересно? На кого это рассчитано? Мнение Путина не значит больше ничего, от него не зависит ничего. Раз не было Украины, значит, ее и не будет, мы ее уничтожим. Ну, попробуй уничтожить, дойди до Киева. Не можешь? Ну и говорить не о чем", – подытожил правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL, пропагандистские российские СМИ опубликовали видео, на котором Путин рассматривает старинную карту. Посмотрев на карту, диктатор заявил, что до советской Украины "никакой Украины в истории человечества не существовало".