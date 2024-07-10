'Путин не заинтересован в мире': члены Совбеза ООН отреагировали на обстрел 'Охматдета'

Поведение России является позором для Совета Безопасности ООН и особенно для кресла главы Совбеза. РФ не заинтересована в мире, а ее диктатор Владимир Путин "стремится только сеять смерть и разрушение". Именно так выразилось большинство участников Совбеза, который созвали из-за российского удара по "Охматдету".

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Экстерное заседание прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Инициировала мероприятие украинская сторона, поэтому неудивительно, что ныне председательствующая в Совбезе РФ пыталась помешать этому. Однако аналогичное требование высказали в Великобритании, Франции, Эквадоре, Словении и США, поэтому заседание состоялось.

"Мы собрались здесь потому, что Россия, постоянный член Совета Безопасности, который сейчас председательствует в Совете Безопасности, напала на детскую больницу. Даже произнося эту фразу, я чувствую мороз по коже", – отметила представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Американка подчеркнула, что эта атака не является "единичным инцидентом", и напомнила, как в марте 2022 года российские военные преступники разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе, а в 2023 году – больницу в Днепре. И это – действительно единичные примеры, которых, к сожалению, за эти два года было гораздо больше.

"В прошлом месяце Путин объявил о своем так называемом "мирном плане". Я назвала его тем, чем он был: возмутительной попыткой заставить Украину принять несправедливый мир, стоя под дулом пистолета. Если и были сомнения, что это так, нападение на детскую больницу четко показывает: Путин не заинтересован в мире. Он стремится только сеять смерть и разрушение", – добавила Томас-Гринфилд.

Посолка от Британии Барбара Вудворд также осудила атаку России. Не выделяя "Охматдет" по отдельности, британка подчеркнула: любые удары по гражданскому населению и мирной инфраструктуре являются военными преступлениями. Так что военные РФ являются именно военными преступниками.

"Поведение РФ является позором для Совбеза и особенно для кресла главы. Мы должны объединиться, чтобы осудить действия России и встать на защиту Устава ООН", – предложила Вудворд.

Аналогичное мнение высказала помощница генсека ООН Джойс Мсуя, заявившая, что "умышленная атака больницы является военным преступлением, а преступников следует привлечь к ответственности". К примерам Томас-Гринфилд она добавила статистику от ООН, где только за прошлый год насчитали 249 российских нападений на медучреждения Украины. И это только те случаи, которые были верифицированы.

"Ни один ребенок не должен расти под угрозой ракетных обстрелов. Ни один ребенок не должен умирать под обломками больницы, которая должна быть безопасным местом для лечения и восстановления", – заявил швейцарский дипломат.

Представители Мальты обратили внимание, что "Охматдет" является бенефициаром программы технического сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, поэтому ракетный удар по больнице не только угрожает мирным людям, но и нарушает основные принципы и ценности этой организации.

Представители Словении были возмущены заявлениями россиян о непричастности к удару и заявили, что "отказ от ответственности является одобрением безнаказанности".

Российский "дипломат" Василий Небензя во время выступления уже традиционно отрицал причастность России к любым атакам по гражданским объектам. А непричастность РФ к удару по "Охматдету" он "доказал" более чем оригинально.

"Если бы это был российский удар, от здания ничего не осталось бы. Все дети были бы убиты, а не ранены", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство уже выделяет из резервного фонда госбюджета на восстановление больницы первые 100 млн грн. И это только начало, деньги будут выделять и дальше – по словам президента Украины, "Охматдет" отстроят полностью, а работы начинаются безотлагательно, хотя проект восстановления еще не утвержден.

Отдельно каждой пострадавшей семье вместе с ЮНИСЕФ будет предоставлена помощь в размере 10,8 тыс. на каждого члена семьи.

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