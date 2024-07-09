'Очень хочется решений, которые вернут безопасность': Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне. Видео

Несмотря на то, что реакция мировой сообщества на обстрел детской больницы "Охматдет" появилась практически сразу, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ответная реакция будет и от партнеров Украины на саммите НАТО в Вашингтоне. Имеются в виду решения по усилению противовоздушной обороны Украины и вообще усилению украинских защитников.

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Об этом сказал президент вечером 9 июля, подводя итоги дня. По словам Зеленского, простого осуждения российских военных преступников мало – нужны реальные действия.

"Я благодарю лидеров, страны – всех, кто вчера и сегодня осудил российский террор. Мы ценим вашу поддержку, друзья! Мы на телефоне – мы работаем с партнерами сейчас, чтобы никто не молчал. Чтобы все осуждали. И очень хочется, чтобы все действовали. Чтобы были именно те решения, которые вернут безопасность. В том числе решение здесь, в Вашингтоне, здесь, на саммите НАТО", – отметил президент.

Он уточнил, что сейчас в США украинская делегация вместе с ним "бьется" как за большее количество ПВО для Украины, так и за самолеты для украинских защитников.

"Я уверен, что будет. Сражаемся за большее количество самолетов. F-16. Мы боремся, чтобы были. Сражаемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины – а это оружие и финансы, политическая поддержка. Сражаемся за необходимые решительные действия Америки и Европы – то, что укрепит наших воинов", – сказал Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул, что сейчас находится на постоянной связи с правительством страны, и пообещал, что власти восстановят "Охматдет".

"Есть первое решение – 100 миллионов гривен в поддержку "Охматдета". Будет еще 300 миллионов. Будут и другие решения и для Киева, и для городов Днепровщины, и Донбасса – всех обязательно мы поддержим. Всем детям, всем семьям – всем, кто пострадал, поможем", – пообещал он.

Как сообщалось, 8 июля Россия атаковала больницу "Охматдет" в Киеве. В результате обстрела разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный.

Российские террористы попали в корпус, где дети получали диализ. Также в результате обстрела разрушены отделения реанимации.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме указанных 100 млн грн, которые правительство выделяет из резервного фонда госбюджета на саму больницу, отдельно каждой пострадавшей семье вместе с ЮНИСЕФ окажут помощь в размере 10,8 тыс. на каждого члена семьи.

Клиника будет восстановлена полностью, а работы начинаются безотлагательно, хотя проект восстановления еще не утвержден, утверждают в Кабмине.

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