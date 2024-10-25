Путин на пресс-конференции после БРИКС выглядел уверенно, если не сказать самоуверенно.

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Бліцкриг 2022 року не вдався, але війна в довгу триває за його планом - він заручився підтримкою Китаю і КНДР, перезапустив військове виробництво, щодня завойовує хоча б чергові сто метрів Донбасу, і перейшов у наступ у Курській області, його шахеди щоночі тероризують Україну, а його калібри готуються завдати вирішального нищівного удару по українській енергетиці, щойно настануть сильні морози... А ще можливо цей Трамп, після перемоги на виборах, прийде на допомогу, як прибіг вклонитися генеральний секретар ООН...

Ситуація справді погана для нас, хай поки що й не критична. Путін неспроста розпушив хвіст. Нам треба міняти підходи, стратегію, тактику ведення війни, міняти непотрібних людей на розумних і корисних, нехай навіть і не лояльних до начальства, об'єднуватися, напружувати всі сили, і готуватися до вирішальних боїв за кожен дім, кожен квадратний метр.

Стрєлков, такий самий імперець, як і путін, ось що пише з виправної колонії. Це те, що путін поки що на прес-конференції вголос не говорить:

"Победа (решительная, окончательная) над т. н. "украиной" России необходима "как воздух" просто потому, что никакого "компромисса" и прочего "мирного урегулирования" в гражданской войне (а мы ведём, по сути, именно гражданскую войну) быть не может...

В нашем случае "компромисс" (теоретически, на практике его вероятность довольно невысока) возможен лишь на недолгое время — и только как "прелюдия" гораздо более масштабного и разрушительного (вплоть до мировой войны) столкновения...

Во всех остальных случаях одна из сторон одержит решительную победу и практически уничтожит (если не в геополитическом, то в военно-политическом плане) противника. Т. е.: либо НАТО + "Украина" добьются решительного поражения России и смуты в ней — с последующим полу- или полным распадом, — либо "украина" в её нынешнем виде перестанет существовать.

После... 2,5 лет войны — надеяться на полное воссоединение всей территории бывшей УССР с остальной Россией без длительной и очень тяжёлой партизанской войны — более чем наивно. Такой сценарий не стоит даже и рассматривать.

Поэтому более актуальным и перспективным представляется вариант "раздела" существующего (де-юре) "украинского государства" на несколько частей, которому, конечно-же, — в качестве необходимейшего условия Победы, — должен предшествовать полный военный разгром ВСУ и уничтожение/капитуляция бо́льшей части её соединений и личного состава.

Следующим этапом должна стать военная оккупация т. н. "украины" по "линию Керзона" (примерно по линии границы между СССР и Речью Посполитой на 1939 год) и "переформатирование" её путём дальнейших переговоров.

Западную украину (Волынь, Галицию, Буковину) мы, по всей видимости, потеряли если не навсегда, то надолго и имеет смысл "поторговать" ей с соседями — Польшей и Румынией так, чтобы никакой "незалежной украины" либо вообще не осталось, либо она сохранилась в виде 2-5 областей в качестве "буфера" демилитаризованного.

Возвращение всей или бо́льшей части существующей "украины" в состав Руси / России — это и есть, на мой взгляд, единственная Победа, при которой смысл слова реально совпадает с фактическим положением дел. Русский народ должен воссоединиться, чтобы выжить. Русская Православная Церковь должна вернуть свои канонические земли под омофор.

Мы не просто обязаны "взять реванш" за "великое отступление" 1991 года — не потому даже, что это справедливо и правильно со всех точек зрения, а потому, что иначе процесс окончательного распада и последующего уничтожения Русского народа и созданной им цивилизации пойдёт неостановимо и стремительно. Из этого кризиса есть лишь два выхода: полное выздоровление или смерть."