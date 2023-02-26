Блог | Валерій Пекар: Путин оказал Украине огромную услугу

Парадоксально, но путин оказал Украине огромную услугу ракетными атаками по гражданским городам. Это не позволило войне перейти в статус "где-то далеко", как это было в 2014-2021 годах, – в результате чего общество сплотилось (что дало сильную поддержку фронту), отбросило распри (которые стали бы смертельными), сформировало сильное стремление к победе (что определило позицию украинской власти, а в конце концов и наших союзников).

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Мы заплатили сотнями жизней гражданских людей за осознание, что война касается всех, что война общая для всех уголков страны, а в конце концов – за нашу жизнестойкость как общества, которое является предпосылкой победы. Ту же ошибку совершил в свое время Гитлер в Великобритании.