Путин показывает, что не хочет мирных переговоров и выставляет Украину агрессором – ISW

Российский диктатор Владимир Путин саботирует мирные переговоры с Украиной. В то же время он прилагает усилия, чтобы выставить агрессором наше государство.

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В частности, для дискредитации Украины глава государства-агрессора принялся использовать План победы Украины, в частности, гарантии безопасности, о которых в нем говорится. Об этом обратили внимание в американском Институте изучения войны (ISW).

Для того чтобы выставить Украину "агрессором", который якобы не желает вести переговоры, Путин воспользовался предстоящим саммитом БРИКС. Перед этим мероприятием 18 октября диктатор встретился с представителями СМИ стран-членов БРИКС и заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. В то же время, на той же встрече позже диктатор выдал, что РФ "готова продолжать эту борьбу" и что "победа будет за нами".

Такая противоречивость в заявлениях Путина и других российских чиновников в последнее время является явлением привычным. Российское руководство пытается изобразить Россию готовой к переговорам, при этом посылая сигналы, что любые условия, кроме капитуляции и уничтожения Украины, являются для Кремля неприемлемыми.

Также российский диктатор на встрече с журналистами попытался притвориться "миротворцем", заявив, что Россия добивается создания условий для крепкого мира. Украину же при этом он выставляет как государство-агрессора, которого, по кремлевским представлениям о "крепком мире", необходимо обезоружить и лишить способности защищаться от российской агрессии в будущем.

Эту встречу Путин также использовал для продвижения альтернативных мирных планов Бразилии и Китайской Народной Республики (КНР), ключевые принципы которых играют на руку России.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной и что Кремль лишь ссылается на концепцию "мирных планов" или "переговоров", чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на превентивные уступки по суверенитету и территориальной целостности ", – отметили аналитики.

В то же время, Путин попытался использовать разговоры о гарантиях безопасности в презентованном президентом Украины Владимиром Зеленским Плане победы для продолжения "ядерных информационных операций", направленных на дискредитацию Украины перед западными партнерами и срыв помощи Запада.

Поводом послужила публикация в немецком ведении Bild от 17 октября, в которой со ссылкой на неназванного украинского чиновника, специализирующегося на закупке вооружений, утверждалось, что Украине понадобится всего несколько недель, чтобы разработать свою первую ядерную бомбу. С опровержениями этого тезиса выступили как Зеленский, так и Министерство иностранных дел Украины.

Когда же у Путина спросили, что он думает о том, что сказано в материале Bild и о заявлениях Зеленского о том, что Украина требует более конкретных гарантий безопасности – он выдал, что Россия ответит "должной реакцией", если Украина примет меры по разработке ядерного оружия, что Путин назвал "опасной провокацией".

Путин регулярно пытается запугать Запад ядерным оружием, чтобы сорвать усиление военной помощи Украины, особенно активно он прибегает к этому "инструменту", когда на Западе ведутся политические дискуссии по поводу поддержки Украины.

"ISW продолжает оценивать, что ядерное оружие России не свидетельствует о готовности России применить ядерное оружие и что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще. В Будапештском меморандуме 1994 года Россия конкретно обязалась "уважать"" суверенитет и территориальную целостность Украины и "воздерживаться от угрозы силой или ее применением" – не делая исключений для Крыма или Донбасса – в обмен на обязательства Украины передать оставшееся на ее территории советское ядерное оружие России", – напомнили в ISW.

Напомним, накануне в ISW рассказали, что оккупанты продвинулись на Курщине, украинские войска контратаковали врага.

При этом ухудшение погоды повлияло на продвижение украинских и российских войск в Курской области, констатировали аналитики.