'Путин понимает, что обратной дороги нет': в ГУР рассказали, какое решение о войне приняли в России

Для президента РФ Владимира Путина и его окружения затяжная война – это та, которая длилась дольше трех дней, в течение которых Россия собиралась захватить Киев и установить в Украине свою марионеточную власть. Так что российское руководство уже активно готовит российское население к жизни в состоянии войны: только так Путин сможет удержаться у власти.

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Украина и мир же стремятся завершить войну как можно быстрее – и не только восстановить территориальную целостность нашего государства и наказать военных преступников в РФ, но и сделать так, чтобы Россия больше никому не угрожала. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Отвечая на вопрос ведущих относительно того, готова ли Россия к затяжной войне, учитывая, что полномасштабные боевые действия на украинской земле армия государства-агрессора ведет уже без малого год – Юсов заметил, что лично для Путина война стала затяжной, как только он понял, что мечты о "за три дня до Киева" потерпели крах.

"Для РФ и преступного режима Путина затяжная война – та, что продолжается более трех дней, за которые планировалось взять Киев, свергнуть законное правительство, захватить столицу, правительственный квартал и поднять здесь российскую трехцветную тряпку. Все остальное – затяжная", – отметил Юсов.

Представитель ГУР также подчеркнул, что теперь кремлевскому диктатору выгодно как можно дольше продолжать войну, ведь для него на первом месте не потери, понесенные РФ, а сохранение собственного режима и о сверхприбыли на крови.

"Россия действительно сегодня публично уже созрела для того, чтобы готовить свое население к жизни в состоянии войны. Путин понимает, что назад дороги нет и, собственно, пока продолжается эта война, держится его режим и его окружение имеет возможность, в частности, зарабатывать, отправляя на убой своих же граждан", – рассказал Юсов.

Украина и демократический мир заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее положить конец войне – и раз и навсегда обезвредить агрессора.

"У нас абсолютно другая задача у Украины и всего свободного мира абсолютно другая задача – как можно скорее остановить войну. А остановить ее можно путем победы Украины и отвоеванием нашей территории к международно признанным границам образца на 1991 год, с последующим привлечением преступников к ответственности, выплатой репараций и собственно переформатированием РФ в состояние, когда она не будет нести угрозу всему человечеству и, по меньшей мере, соседям вокруг", – подчеркнул представитель ГУР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли высказался по поводу возможного окончания войны в Украине в 2023 году. Он убежден: в этом году будет сложно вытеснить войска РФ со всех захваченных территорий Украины военным путем, но не исключает такой возможности полностью.

Также сообщалось, что, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, новая военная помощь позволит Украине начать наступление. Об этом он заявил на фоне анонсированных странами-партнерами в преддверии встречи в формате "Рамштайн" объемов техники и вооружения, запланированных для передачи Украине.