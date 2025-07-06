Путин послал Трампа и решил поставить весь мир на колени: интервью с Курносовой

Последний телефонный разговор главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом был особенно циничным. Российский диктатор де-факто "послал" главу Белого дома, заявив, что намерен действовать так, как считает нужным. Откуда такая уверенность и такая наглость? Этому есть целый ряд причин, главные из которых – слишком долгое заигрывание с агрессором и отсутствие реальных санкций, способных больно ударить по экономике страны-агрессора. Среди не столь очевидных причин – молчаливая поддержка России со стороны Китая.

Видео дня

Тем не менее, "перегретая" экономика РФ приближается или уже вошла в состояние рецессии. Чтобы начались катастрофические и необратимые перемены, необходим толчок. Лучшим толчком будет радикальное увеличение военной помощи Украине и мощная гонка вооружений, которую должна вести, прежде всего, Европа.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Могли бы вы прокомментировать последние события, связанные с телефонными переговорами Трампа и Путина, которые состоялись вечером 3 июля. В отличие от предыдущих переговоров подобного типа, в этот раз Путин прямо отверг призыв Трампа к прекращению огня, к скорому завершению войны и заявил, что Россия не отступит от своих целей и намерена достичь их. Кроме того, он уже в открытую заявил Трампу о том, что необходимо устранить "коренные причины войны". Считаете ли вы, что фактически Путин послал Трампа, американского президента? Если да, с чем это связан этот выход на новый уровень наглости?

– Как мы видим, даже Трамп это прокомментировал. Он заявил, что совершенно недоволен разговором и что не было достигнуто никакого прогресса. Трамп это признает, и в этом смысле это, конечно, хорошо. Потому что до этого ему Путин всегда нравился. И тут, наконец, Путин Трампу разонравился.

Давайте добавим еще всякие мелочи, типа того, как Путин ушел с конференции или что там у него было во время разговора, сказав на большую аудиторию: "Ну, надо все-таки пойти, а то что ж он будет ждать, еще обидится", чем вызвал хихиканье в этой самой аудитории (Путин сказал это на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", который проходил 2-3 июля в Москве, – Ред.). Это тоже иначе, как насмешкой над Трампом, трудно назвать.

То есть мы видим, что действительно Путин, конечно, не прямо, но по факту Трампа послал. С чем это связано? На мой взгляд, с одной стороны, с тем, что Америка стала меньше поставлять оружия Украине, а сейчас вообще произошла задержка в поставках. Наверняка Путин воспринимает это как слабость. С другой стороны, все свои последние, совершенно зверские бомбардировки Украины он воспринимает как силу.

Опять же, мы до конца не знаем, как именно ему докладывают о происходящем. Любой обстрел он обычно воспринимает либо как обстрел критической инфраструктуры, либо военных объектов. Условно говоря, любая школа и больница – это обязательно то место, где собираются солдаты НАТО и учат украинцев чему-нибудь. Соответственно, так он это и воспринимает.

Поэтому я уверена, что сейчас он считает себя достаточно сильным для того, чтобы поставить уже не Украину, а весь мир на колени, по крайней мере, его западную часть. С учетом того, что Трамп так долго с ним цацкался, то, что до сих пор не принимаются санкции, про которые много говорилось, еще его друзья заблокировали европейские санкции, Путину кажется, что ничего ни Штаты, ни Европа с ним не сделают, поэтому он может себя вести как угодно.

Кстати, давайте еще добавим, что новая порция северокорейских солдат, 30 тысяч, едет на учебу в Россию. Насколько я знаю, готовить их будут в Казани. То есть ему кажется, что никаких проблем у него нет, у него есть люди, у него есть вооружение, и, соответственно, в долгой войне он додавит любые свои цели. Поэтому он так себя и ведет.

– То есть он, видимо, рассчитывает не только на собственные возможности своего ВПК, на ресурс живой силы, который, естественно, очень большой, но также и на других союзников по "оси зла"? Хотя, наверное, Иран уже можно вынести за скобки.

– Иран уже давно почти ничего не поставлял России. Да, помощи в виде ракет и "Шахедов" было много, но это все практически уже заменила Северная Корея. Плюс какие-то необходимые поставки идут из Китая – не прямого вооружения, конечно же, но необходимых комплектующих.

– Как раз хотела спросить вас по поводу позиции Китая. Считаете ли вы, что подобная наглая риторика Путина в общении с Трампом может быть связана еще и с тем, что он, например, уже заручился поддержкой того же самого Си Цзиньпина в том, что Китай будет более активно помогать ему в его агрессивных планах?

– Тут даже не столько речь идет о возможной помощи Китая. Тут, скорее, речь о том, что Китай не будет противодействовать. Потому что без согласия Китая Путин просто не сможет воевать, потому что без согласия Китая Северная Корея не будет делать ничего. И сейчас мы видим, что они достаточно серьезно в этом задействованы. Поэтому такое молчаливое согласие Китая, безусловно, есть.

В конце концов, давайте не будем забывать, что главнокомандующий США, заявил, что главные силы Соединенных Штатов должны быть прикованы к Тайваню, а Украина не на первом плане.

– Последний вопрос по поводу экономики. Очень часто, в частности, в украинских СМИ можно увидеть такое понятие, как "перегрев" российской экономики. Мы все, конечно же, с большой надеждой читаем подобные новости. Считаете ли вы, что именно экономические проблемы могут остановить сегодня агрессию Путина в отношении Украины?

– О том, что российская экономика стоит на пороге рецессии, что, возможно, рецессия уже началась, говорят даже российские правительственные экономисты. Это, безусловно, факт. Другой вопрос, насколько она рухнет, а вот это совсем не факт.

Например, недавно вышел доклад Дмитрия Некрасова, который показывает, что санкции против теневого флота вообще не работают. Нефтегазовые доходы у России, конечно, уменьшаются, но они пока еще есть. Поэтому говорить о том, что деньги закончились, нельзя. При этом проблемы экономики, безусловно, связаны не только с санкциями, но и с уменьшением рабочей силы.

Много людей воюют, конечно, есть проблемы на рынке труда в России, но надеяться именно на обрушение экономики нельзя, потому что в любом случае это процессы не моментальные. И, безусловно, для того, чтобы проблемы нарастали, необходимо принимать какие-то серьезные санкционные меры. Например, то, что предлагал Линдси Грэм, вполне может быть серьезным ударом. А сама по себе экономика, конечно, вряд ли упадет.

– Ее надо правильно подтолкнуть.

– На мой-то взгляд, самый главный толчок – это увеличение поставок вооружений Украине и полномасштабная гонка вооружений, которую, в первую очередь, должна вести Европа. Это то, что действительно надломит российскую экономику. Есть некие критические величины, выше которых они с гонкой вооружений не смогут идти. Но пока мы видим, что все наоборот, достаточно вооружений выпускается в России, поэтому пока ситуация не слишком хороша.