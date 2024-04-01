Путин применяет в Украине сирийскую тактику, ему нужно уничтожение страны, – Порошенко

Петр Порошенко призвал объединить усилия для защиты государства, потому что речь идет о его существовании. Россия применяет в Украине тактику сирийской войны, когда все живое уничтожается, а города и деревни стираются с лица земли.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" заявил в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на телеканале "Эспрессо".

"Мир видит тактику, которую продолжает использовать Российская Федерация. Я называю это тактикой сирийской войны, которую они используют в Украине", – говорит Порошенко.

"Сейчас годовщина увольнения Бучи. И я видел своими глазами усеянные дороги трупами. Ты просто не мог вообразить, что это все реальность. Уничтожены Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Соледарь. Полное выжигание, для которого нет никакой необходимости. Это показывает, что Украину хотят превратить в Сирию. Последние удары – от Бурштынской ТЭЦ до Ладыженской, Змиевской. Полная ликвидация энергетической системы Украины – паралич Украины как государства. Это показывает, что Путину нужна не Донецкая или Луганская область, не часть Запорожской или Херсонской. Путину нужно уничтожение Украины", – отмечает Порошенко.

Именно поэтому так остро стоит вопрос обороны государства. Мы должны сделать все, чтобы сохранить государство. Сохранение государства сегодня точно стоит в повестке дня, поэтому мы должны относиться к этому очень серьезно. Власть в том числе", – считает пятый президент.