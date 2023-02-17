Путин проиграет войну против Украины, Россия стала изгоем: впереди решающий этап – СNN

Цели, которые президент Российской Федерации Владимир Путин преследовал накануне полномасштабного вторжения своей армии в Украину, а именно: захват Киева, разрушение украинского суверенитета, демонстрация российской военной мощи – привели к обратному результату. Россия – государство-изгой, а ее экономика лежит в руинах из-за международных санкций.

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К такому мнению пришли западные аналитики в своем материале для CNN. По самым объективным меркам Путин уже проигрывает войну, затеянную на независимой украинской территории.

"Москва хотела отяготить Запад Украиной, усложнить связь между ними, но вышло совсем иначе. Украина находится в исключительном положении, поскольку фактически является государством – клиентом НАТО, поддерживаемым США и Европой", – указано в материале.

Эксперты отмечают, что международное сообщество неоднократно пыталось остановить вторжение армии Путина в нашу страну, всячески аргументируя, что это невыгодно в первую очередь РФ. Однако диктатор, который много лет находится в информационной изоляции и смотрит на историческую и геополитическую составляющие мира сквозь искаженную призму, пренебрег предупреждениями, что стало роковой ошибкой Кремля.

"Мы считаем следующую фазу войны критической, поскольку российские войска явно готовятся к весеннему наступлению, а Украина ожидает прибытия недавно обещанных западных танков, которые, как она надеется, переломят ситуацию. Союзники НАТО придерживаются строгого единства, пока не будет достигнут полный разгром РФ на поле боя", – утверждают независимые аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным польской разведки, в ближайшее время Москва может организовать провокации и даже теракты "под чужим флагом" в самой РФ. Инсинуации и обвинения пропагандистов в адрес стран НАТО имеют целью вызвать доверие к лживым тезисам и преступным действиям Кремля.

По словам секретаря СНБО Украины Данилова, командование РФ обещало подарить Путину Бахмут еще на день рождения 7 октября. Однако город остается неприступным для захватчиков уже больше семи месяцев.

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