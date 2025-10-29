Путин решительно настроен продолжать войну в Украине и надеется победить: оценка разведки США

Российский диктатор Владимир Путин больше чем когда-либо ранее настроен продолжать войну в Украине и надеется одержать победу на поле боя. Такова недавняя оценка американской разведки –соответствующий анализ был передан членам Конгресса США в этом месяце.

Спецслужбы Соединенных Штатов не видят никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, в то время как президент Дональд Трамп пытается организовать мирные переговоры. Об этом пишет NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США и высокопоставленного представителя Конгресса.

"Эта оценка согласуется с тем, как американские и западные разведывательные службы оценивают позицию российского режима с февраля 2022 года, когда Путин отдал приказ о безосновательном вторжении в Украину", – отметили источники.

В то же время, говорят чиновник и конгрессмен, считается, что Путин сейчас занимает более твердую позицию, чем когда-либо.

Столкнувшись со значительными потерями российских войск и экономическими трудностями внутри страны, он стремится закрепить контроль над украинскими территориями и расширить влияние своей страны, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери, свидетельствует оценка разведки США.

Белый дом отказался комментировать недавнюю оценку разведчиков и указал на публичные комментарии Трампа относительно усилий по достижению мирного соглашения.

"Как заявил президент, это огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну. Он четко заявил, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны. Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир зависит от готовности России к переговорам в добросовестной манере", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп намерен расширить санкционное давление на Россию. В Вашингтоне рассчитывают, что жесткие экономические шаги заставят главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров и обсудить прекращение войны против Украины.

Трамп также отметил, что российский диктатор должен сосредоточиться на завершении войны против Украины. Вместо этого Путин он предпочитает проводить испытания ракет. Так президент США отреагировал на недавние испытания ядерной ракеты "Буревестник", которые состоялись в России.

