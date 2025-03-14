Путин саботирует перемирие, водит Трампа за нос и готовит наступление на юге. Интервью с Селезневым

В ответ на предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на переговорах Украины и США, глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что готов поддержать его, однако отметил, что целый ряд вопросов нуждается в "тщательном обсуждении". Так, диктатор Кремля спросил, что делать с ВСУ в Курской области, и потребовал гарантий, что мобилизация в Украине не будет продолжаться в течение этих 30 дней.

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Вероятно, Россия будет намеренно затягивать выход на переговорный трек и де-факто заниматься саботажем. Реальность такова, что в сложившейся на фронте ситуации Кремлю не нужны паузы, а перспектива новых экономических санкций его не сильно пугает, ведь ресурсов на продолжение боевых действий может хватить еще и на 2026 год.

Какие задачи вражеская армия ставит перед собой сейчас? Она активизировалась в районе Часова Яра и Торецка, пытаясь существенно продвинуться на этом участке фронта, а также занялась поиском слабых мест в украинской обороне на юге Запорожской области, подготавливая летнюю наступательную кампанию.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– По вашим оценкам, на что сейчас было бы наиболее логично направить свои военные усилия вражеской армии? Может ли она активизироваться на Сумщине, на Курщине, на юге нашей страны?

– Мы неоднократно приходили к выводу, что определяющим на поле боя является фактор ресурсов. С учетом того, что противник в последнее время владеет инициативой практически на всех участках фронта, я думаю, что сейчас он будет максимально затягивать начало переговорного трека и буквально саботировать предложение американской и украинской стороны выхода на переговоры.

Обратите внимание: активные боевые действия на территории Курской области России связаны с тем, что противник там имеет колоссальное преимущество перед украинскими Силами обороны и давит. Тенденции таковы – и Путин этого не скрывает, – что он пытается создать там буферную зону. Такую же историю они пытались создать на севере Харьковской области, а также на территории не только Сумской, но и Черниговской областей, задействуя свои силы и средства и максимально оттесняя Силы обороны вглубь украинской территории.

На других участках фронта противник также имеет достаточно серьезное преимущество, которое трансформируется пусть в небольшие, но тем не менее территориальные приобретения.

Да, противник сейчас не в состоянии проводить эффективные наступательные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации, но сейчас он пытается расширить зону своего влияния уже в направлении Днепропетровской области. Противник ведет ожесточенные бои за право контроля над Часовым Яром и Торецком. Если в Торецке ситуация еще достаточно динамичная и говорить о преимуществе какой-либо из сторон не приходится, то ситуация в районе Часова Яра для украинской армии постоянно усложняется.

Динамика, которая в последнее время прослеживается на юге Запорожской области, также очень показательная. Противник пытается найти слабые места в нашей обороне, чтобы создать удобные плацдармы для будущих наступлений, вероятно, в ходе летней кампании.

Почему такое длинное предисловие? С большой долей вероятности можно предположить, что, скорее всего, Путин и его окружение не пойдут на предложение Вашингтона и Киева в части выхода на 30-дневное перемирие и будут и дальше силой оружия пытаться реализовать тот самый кейс, о котором постоянно говорит Путин: он требует, чтобы Украина уступила РФ те регионы, которые в соответствии с новой редакцией российской конституции являются якобы российскими территориями, и именно в административных границах, что абсолютно неприемлемо для украинской стороны. А значит, боевые действия будут продолжаться.

Да, Трамп делает такие заявления, достаточно прозрачные намеки на то, что, мол, он готов силой экономических санкций заставить Путина выйти на переговоры. Но я думаю, что даже если в ближайшей перспективе Трамп и решится на реализацию этого кейса в связи с тем, что Путин недоговороспособен, то экономический эффект от этих санкций может быть реализован намного позже. Речь может идти о периоде от полугода и более.

Поэтому итог очевиден: вряд ли Путин и его окружение и в целом РФ согласятся на те предложения, которые были подготовлены Киевом и Вашингтоном во время встречи в Саудовской Аравии.

– Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия уже передала США свои условия для начала мирных переговоров – это отказ Киева от вступления в НАТО, признание оккупированных территорий российскими и запрет на размещение иностранных войск в Украине. Обратите внимание: здесь нет речи о "передаче" четырех областей в административных границах, соответственно, о "передаче" двух областных центров, Запорожья и Херсона. Можно ли это считать позитивным сигналом?

– К сожалению, нет, с учетом того, что недавно The Washington Post поделились со своими читателями материалом, подготовленным одной из аналитических служб ФСБ. С одной стороны, источник достаточно влиятельный, но с другой стороны, пока нет иных источников, которые могли бы верифицировать эту информацию.

Но в принципе, тенденции, которые изложены в этом материалы, очевидны. Путин заведомо ставит неприемлемые условия для выхода на переговорный трек, чтобы максимально его отсрочить. У россиян есть ресурсы для проведения эффективных наступательных действий, и я думаю, что они эти ресурсы будут задействовать. Вполне возможно, на фоне какой-то пустопорожней риторики о готовности России к выходу на переговоры. Просто все эти процессы будут саботироваться и максимально затягиваться, а боевые действия в это самое время будут продолжаться.

То есть Путин, как обычно, как старый спецслужбист, не будет говорить ни да, ни нет. "Мы, конечно, выступаем за мир, но мы подумаем, мы рассмотрим предложения, мы с товарищами изучим этот вопрос". Все это будет звучать на словах, и эта риторика, направленная на деэскалацию российско-украинского противостояния, никак не будет связана с действиями российской армии.

Поэтому очевидно, что боевые действия и далее будут продолжаться. Как скоро члены команды Дональда Трампа поймут, что их просто водят за нос и никто из высшего военно-политического руководства РФ даже не собирается совершать какие-либо действия, направленные на деэскалацию, мне сложно сказать. Мне кажется, наши заокеанские партнеры находятся в каких-то иллюзиях и верят в чудеса, которые бывают только в сказках, а в реальной жизни – нет.

– Таким образом, несмотря на то что российская оккупационная армия ведет наступление фактически с октября 2023 года, то есть полтора года, вы считаете, что она не нуждается в паузе, которую могло бы дать это 30-дневное перемирие?

– Я думаю российский генеральный штаб и высшее военно-политическое руководство РФ исходит из следующих соображений. Даже если они, действуя на пределе своих возможностей, будут получать определенные территориальные приобретения, такой размен того стоит. Ведь фактически сейчас российская армия продвигается, буквально устилая путь трупами своих солдат, к таким желанным квадратным километрам украинской территории.

Да, безусловно, где-то там в мечтах Путина и его окружения было бы неплохо, если бы Украина добровольно отказалась от тех территорий, которые мечтает взять под полный контроль Москва. Но очевидно, что на такие условия даже под давлением Украина никогда не согласится. А значит, силой оружия российская армия попытается захватить эти территории.

То, что российская экономика действует на пределе своих возможностей, – я думаю, что это утверждение имеет право на жизнь. Тем не менее руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко утверждает, что у россиян есть силы, средства, ресурсы, заложенные в российский бюджет, не только для ведения активных наступательных действий в 2025 году, но такие ресурсы есть и на 2026 год. К сожалению, санкционная политика не дает тех результатов, на которые рассчитывал весь цивилизованный мир.

С чем это связано? С какими-то серыми схемами ухода от этих санкций? Тем не менее бюджет РФ регулярно пополняется за счет продажи полезных ископаемых, а значит, у Путина деньги на войну есть, и процессы, которые происходят на поле боя, обусловлены тем, что у россиян есть ресурсы. А именно фактор ресурсов является определяющим.