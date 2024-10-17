Путин сделал ставку на 'войну на истощение', но столкнется с большими проблемами – ISW

Текущая "теория победы" российского диктатора Владимира Путина в Украине направлена ​​на затягивание боевых действий. Он предполагает, что его оккупационные войска могут пережить западную поддержку ВСУ и сломить их сопротивление, выиграв войну на истощение.

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На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их мнению, Россия столкнется с серьезными среднесрочными и долгосрочными ограничениями, которые подорвут эти стратегические усилия агрессора.

Отмечается, что Кремль обязал свою армию провести годичные наступательные усилия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины. Они направлены на истощение Сил обороны и предотвращение накопления Киевом необходимой живой силы и материальных средств для проведения контрнаступательных операций, которые противоречат общефронтовой инициативе РФ.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение общефронтовой инициативы как стратегический приоритет. Они показали себя терпимыми к затяжным наступательным операциям, которые приводят к постепенному, медленному продвижению вперед, далекому от их предполагаемых оперативных целей", – оценили в ISW намерения агрессора.

Там объяснили, что ныне российские военные пытаются устранить вызов своей инициативе на театре военных действий в Курской области РФ после украинского наступления в начале августа 2024 года, одновременно сохраняя наступательное давление на востоке Украины для достижения долгосрочных оперативных целей.

Усиленное наступление войск РФ летом 2024 года по захвату Покровска и сокращению более широкого украинского выступа на западе Донетчины, считают эксперты, достигнет кульминации в ближайшие месяцы. Хотя не исключено, что командование оккупантами продолжит привлекать их к общим стратегическим усилиям по сохранению инициативы на передовой и истощению ВСУ далеко за пределами этой точки оперативной кульминации, независимо от состояния своей боеспособности.

"Эта "теория победы" Путина основана на проведении ВС РФ последовательных наступлений в течение неопределенного времени, но такие изнурительные атаки значительно ослабят имеющуюся у России человеческую силу и материальные средства. Так что российским войскам придется снизить темп наступления, по крайней мере, на отдельных участках фронта, что предоставит ВСУ возможности оспорить и, возможно, перехватить инициативу на поле боя в этих районах", – выразили убеждение аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает реальным для Украины завершить войну в 2025 году. Но для достижения этой цели потребуются сильные решения как от Киева, так и от его западных союзников.

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