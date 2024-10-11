Завершить войну в 2025 году: генерал Романенко объяснил, почему эта перспектива реальна

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к западным партнерам нашей страны, заявил, что окончание войны не позже 2025 года сегодня стало реальной перспективой. Действительно, это возможно, но чтобы достичь этой цели, потребуются сильные решения. Тем не менее в последние три месяца года на руку украинской армии может сыграть и погода, поскольку наступать в таких условиях намного труднее, чем обороняться.

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И Украина, и ее союзники должны воспользоваться этим благоприятным периодом максимально эффективно. Запад – активизировать и существенно усилить военную помощь, Украина – интенсифицировать мобилизацию для доукомплектования бригад и формирования резервов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– На саммите "Украина – Юго-восточная Европа" президент Зеленский заявил, что в октябре, ноябре и декабре есть шанс "продвинуть ситуацию в сторону мира и крепкой стабильности". По его словам, ситуация на поле боя позволяет сделать выбор в сторону решительных действий и завершить войну не позже 2025 года. Как вы оцениваете такую перспективу?

– Я оцениваю это как посыл к очень непростой, тяжелой военно-дипломатической работе. Это связано с улучшением ситуации на фронтах с одновременными наработками на военно-дипломатическом уровне, которые ведутся сейчас в отношении реализации Плана мира. Как известно, этот план включает вопросы безопасности, операции ВСУ в Курской области, помощи Украине вооружениями, техникой и боеприпасами, а также финансовую поддержку Украине после завершения боевых действий.

На мой взгляд, такая возможность, такая перспектива есть. Однако она требует соответствующих решений. Были надежды на "Рамштайн" (встреча была назначена на 12 октября, но была перенесена.– Ред.), но ситуация обострилась в связи с выборами в США, в связи с погодными условиями (имеются в виду последствия мощного урагана "Милтон" в США. – Ред.). Поэтому президенту приходится работать, разделяя эти вопросы по времени и по странам.

Байден принципиально не отказался от идеи выхода на принятие серьезных решений, на возобновление этой работы, но вопрос заключается в том, когда это случится.

– Президент Зеленский назвал три месяца: октябрь, ноябрь, декабрь. Почему именно эти месяцы? Есть ли какие-то особенные предпосылки? Это погодные условия или что-то еще?

– По совокупности, в том числе и погодные условия. При такой погоде наступать сложнее, чем обороняться, а российская оккупационная армия, к сожалению, наступает. Это с одной стороны. С другой стороны, у США есть возможность помогать Украине финансово, вооружениями, техникой, боеприпасами на основании решений, принятых в каденцию Байдена, в частности, о 8 миллиардах (в конце сентября Джозеф Байден заявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 млрд долларов. – Ред.). Весь вопрос в том, чтобы реализовывать все эти решения.

Если сейчас, с одной стороны, мощно и быстро обеспечить Силы обороны Украины, а с другой усилить мобилизацию, чтобы пополнить в первую очередь бригады, которые воюют на линии соприкосновения, а также сформировать резервные бригады, то тогда в этом году можно будет решить вопросы стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных действий. А это подвигнет Россию перейти к переговорному процессу.

– Действительно, все находятся в ожидании выборов в США, гадают, кто победит. Допускаете ли вы, что из-за этой политической ситуации в Штатах может возникнуть новая продолжительная пауза в помощи Украине? Если да, то к чему это может привести?

– Вероятность такая есть. Скорее всего, если к власти придет Трамп. Мы должны быть готовы в том числе и к такому варианту. Ситуация с выборами по-прежнему неоднозначна. Камала Харрис опережает Дональда Трампа на считаные процентные пункты, на уровне статистической погрешности. Здесь все еще очень нечетко и неопределенно.

Поэтому нам необходимо готовиться в том числе и к такому сложному и тяжелому варианту. Необходимо как можно больше сделать до того, как в США придет новый президент.

Мы надеялись на определенные решения Байдена, но, видимо, они будут откладывать их до выборов.

– Аналитики издания Bloomberg пришли к выводу, что ВСУ могут удерживать территории в Курской области России на протяжении нескольких месяцев или дольше. Согласны ли вы с такими оценками? Видите ли вы прямую взаимосвязь между Курской операцией и приближением окончания войны?

– Связь с окончанием войны – нет, а выход на приостановку боевых действий российской армией и на переговорный процесс – да. На мой взгляд, это разные ситуации. И это действительно возможно. Курские обстоятельства можно использовать как серьезный актив в переговорном процессе в случае, если сейчас нам будет оказана существенная помощь.

Ресурс, резерв противника по основным видам вооружений и по военнослужащим больше, и это нужно менять. Следует менять общую ситуацию. Все это понимают. Теперь дело за американцами и другими нашими союзниками.