Путин снова заговорил о переговорах с Украиной, а Медведев пригрозил ядерным оружием

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова к диалогу с Украиной. При этом главарь Кремля обвинил Киев в отсутствии желания идти на мирные переговоры.

Также главный военный преступник России в очередной раз попытался оправдать полномасштабную агрессию против Украины. Об этом Путин рассказал в интервью кремлевским пропагандистам.

Путин заявил, что после начала так называемой "спецоперации" Кремль якобы пытался завершить конфликт мирным путем. В то же время диктатор в очередной раз выдал, что якобы начал войну из-за того, что жители Донбасса "обратились с просьбой о помощи".

"РФ готова к диалогу по украинскому урегулированию, вопрос в том, хочет ли этого Киев. Россия даже после начала спецоперации стремилась завершить конфликт мирным путем, но Украина этого не захотела", – сказал военный преступник.

Кроме того, военный преступник в очередной раз выразил сожаления, что не начал войну против Украины раньше. К тому же, в кремлевских пропагандистских традициях Путин заявил, что война до сих пор продолжается из-за позиции Запада.

Вдобавок к Путину еще один украинофоб Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил цивилизованному миру ядерным оружием. Он пожаловался, что восстановление территориальной целостности Украины будет означать развал России.

Медведев выдал, что в таком случае РФ прибегнет к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала. По его словам, Москва будет готова нанесли ядерные удары по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону.

Напомним, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в этом году может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с Россией о прекращении войны. Политик уже сейчас рассматривает возможность такого шага.

Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в очередной раз выразил свою готовность выступить посредником между Украиной и страной-агрессором Россией с целью установления "справедливого" мира между этими двумя странами. Он отметил, что продолжает предпринимать усилия для организации мирных переговоров между руководителями обоих государств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!