'Путин спросил меня: можно ли вернуть Союз?' Обухов объяснил, почему Путин не пойдет на прекращение войны

Кремлевский диктатор Владимир Путин – "человек из Советского Союза", который живет прошлым. Он намерен вернуть Россию во времена "совка", и отключение интернета и Telegram – попытка контролировать российское общество. Тем не менее, на фоне этих действий властей рейтинг Путину существенно снизился. Значит ли это, что россияне готовы открыто протестовать против ограничений и выходить на улицы? Напряжение в России определенно нарастает, но во что оно выльется, станет ясно только к концу года.

Диктатору нечего предъявить россиянам к "сакральной" дате 9 мая – никаких побед не достигнуто. Тем не менее, война для режима – способ существования. Ее прекращение запустит механизм развала страны, как это уже было с царской Россией и Советским Союзом.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Последний соцопрос в России показал резкий обвал рейтинга Путина – с 76% до 71%. Этот обвал называют самым масштабным с 2019 года. Эксперты связывают его, прежде всего, с ограничениями интернета и Telegram. По вашему мнению, причина именно в этом? Что этот обвал значит для режима?

– Я вообще не считаю эти рейтинги серьезными. Как можно доверять соцопросам в России? Они проводятся российскими службами, компаниями, а не зарубежными институтами. Я не в курсе этих рейтингов, но я абсолютно им не верю. Это все какая-то бутафория. Я думаю, что реальный рейтинг Путина точно меньше 50%.

Что касается ограничений Telegram и интернета, то здесь все понятно. Путин – человек из Советского Союза. Я имел возможность несколько раз общаться с ним. Это было в 1990-е годы, когда уже прошло лет пять после того, как все это изменилось. Тогда он был заместителем Собчака по международным вопросам (Анатолий Собчак, мэр Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 годы. – Ред.).

Я приезжал из Америки навестить родителей и друзей, тогда же я опубликовал очень жесткую статью в самой популярной газете "Санкт-Петербургские ведомости". Поскольку Собчак был в моей организации, которая называлась "Российско-Американский совет экономического развития", Путин не мог не отреагировать на эту статью.

Однажды он задал мне вопрос: как вы думаете, можем ли мы вернуться во времена Советского Союза? Я тогда ушел от ответа, сказал, что это фантазия, я не хочу это обсуждать, потому что это просто несерьезно. Какое-то время у нас были встречи, обмены, но потом я прекратил это занятие, потому что убедился, что это все пустое. Путин – не тот человек, с которым можно что-то обсуждать.

Путин живет в прошлом, он думает, что этими отключениями можно что-то изменить, что можно контролировать общество. Но я думаю, что это иллюзии.

– То есть вы считаете, что и сегодня, как и тогда, в 1990-х, Путин убежден в том, что возможно возвращение в Советский Союз?

– Он не убежден, но он по природе советский человек, понимаете? И не только советский человек, но еще и бывший чекист. Поэтому все его восприятие мира происходит через призму этого его воспитания, его работы, его представления о стране, о мире и прочем. Вот о чем речь, а не о каком-то примитивном возврате к Советскому Союзу.

Сейчас все уже по-другому, у Путина в окружении олигархи, миллиардеры. Его личный капитал некоторые эксперты оценивают в 200 миллиардов долларов. Поэтому это не вопрос возврата в Советский Союз, но те законы, те правила, те привычки, которые существовали в советское время и которые у многих из тех, кто сегодня находится во главе России, у бывших коммунистов, у того же Патрушева, до сих пор остались, представляют собой определенную "закваску", которая отражается и на внешней, и на внутренней политике.

– Понятно. Теперь давайте перейдем непосредственно к россиянам. Допускаете ли вы, что отключение интернета действительно может вызвать очень резкую отрицательную реакцию? Или они будут молчать, как молчали до этого?

– Ну, молчать-то не будут, но что они могут сделать?

– Они могут массово выйти на улицы.

– Нет-нет, на улицу вряд ли пойдут, потому что это бесполезно, Они это уже проходили даже во времена более либеральные, свободные, Болотная площадь. Но ни к чему это тогда не привело, а сейчас тем более. Я не устану повторять, – может быть, капля по капле вода камень проточит, – что в неонацистском государстве бороться внутри – это, по сути, практически самоубийство Это то же самое, что в третьем рейхе выходить с плакатами "Долой гестапо", "Долой Гитлера". Вы можете себе это представить?

И что эти сто или двести человек могли бы сделать? Их бы просто посадили, потом расстреляли или еще что-то сделали. Несмотря на все отключения, вся Москва ни на какие площади сегодня не выйдет. Кто-то привыкнет к чему-то другому, есть масса всяческих обходов блокировки.

Я уже не контактирую со своими друзьями в Питере и в Москве, но очевидно, что недовольство растет и будет нарастать. Но это не завтрашний день, это не неделя и не месяц. Вероятно, это займет какое-то более продолжительное время. Думаю, к концу года или к осени будет понятно, что происходит в России и к чему это приведет.

Война тоже не завтра закончится, несмотря на все усилия. Более того, многие заинтересованы, даже в Европе, чтобы война продолжалась.

– Впереди очередная "сакральная" дата для Кремля – 9 мая. По сообщениям украинского Генштаба, на сегодняшний день у оккупационной армии практически нет никакого продвижения. Наоборот, имеет место обратный процесс – контрнаступательные действия украинских Сил обороны, которые приводят к освобождению определенных оккупированных территорий. Какие победы в таком случае может предъявить россиянам Путин 9 мая? Допускаете ли вы, что в ближайшее время может быть организована какая-то беспрецедентная акция то ли на поле боя, то ли в политическом поле, чтобы все-таки добиться чего-то значимого?

– Да ничего не будет. Опять устроят какой-нибудь "шапито", без всякой помпы кто-то пройдет парадом, какие-то ветераны придут. Может, парад отменят, может, нет, и я совершенно не удивлюсь ни тому, ни этому. Если даже что-то пройдет, вдруг за один день что-то организуют, какие-то солдаты пробегут, какие-то ветераны, что это за показатель? Я вообще не понимаю, о чем там можно говорить. Какие там победы, что в Украине что-то можно показать?

Давно надо понять, что война для России – парадигма. Что такое парадигма? Это способ существования, составляющая жизни. Если прекращается война, начнется процесс распада государства, как это было после Первой мировой войны – революции, и февральская, и октябрьская. После Афганской войны Советский Союз тоже распался, сыграли роль и другие серьезные факторы, и политические, и экономические.

– Последний вопрос касается войны в Иране. Как она объективно влияет на позиции режима в России? Ослабляет режим, усиливает его или, по большому счету, не оказывает никакого существенного влияния?

– Война в Иране – противоречивая вещь. Прежде всего, Иран – это союзник России, и потерять этого союзника Москва, конечно, не хочет. Я не знаю, как Америка будет реагировать на то, что вроде бы для сбития их двух самолетов были использованы российские ракеты. Это Трампу очень неприятно. Об этом уже начали говорить.

Но какие бенефиты Москва может вынести из войны в Иране? Первый бенефит – это возросшая цена на нефть. Но я не думаю, что эта война продлится столько же, сколько и в Украине. Для Трампа это был бы просто убийственно. Еще несколько недель, может быть, месяц, и что-то должно произойти – пролив откроют, прекратят войну.

Потому что с Ираном воевать бесполезно – что Америке, что Евросоюзу. В Европе это давно хорошо понимают, поскольку Иран – это большая горная страна с населением почти 100 млн. Я не знаю, какими могут быть результаты этой войны. Практически никакой победы там достичь невозможно.

А что касается России, то, с одной стороны, вроде бы какая-то польза от этой войны для Москвы есть. А с другой стороны, вроде бы, и наоборот. Поэтому однозначно тут нельзя сказать, что это на руку Москве.

– А как насчет Ормузского пролива? Нужна ли Москве его разблокировка? Если да, могли бы они как-то поспособствовать тому, чтобы он был разблокирован?

– Москва поспособствует? Она никак не может поспособствовать. Абсолютно. Москва вообще никакой роли сыграть не может. Может быть, какую-то роль могу сыграть Эмираты, Саудовская Аравия, но никак, не Москва.

Что касается разблокировки, вероятно, это произойдет, потому что это влияет на цену на нефть. Чтобы вы понимали: в Америке тоже уже пошла цена на бензин вверх, а это очень больно сказывается на репутации самого Трампа, Белого дома и исполнительной власти. Потому что, если для Европы это может быть не столь важно концептуально, цена на нефть, то для Америки, бензин – это, по сути, хлеб.

Если это будет продолжаться очень долго, этого Трампу не простят. Поэтому, естественно, Трамп будет прилагать все усилия, чтобы пролив был свободным, чтобы цены на нефть вернулись в прежнее положение.