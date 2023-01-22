Путин теряет контроль над своей системой власти, – Фейгин

Глава страны-террориста России Владимир Путин мог частично потерять контроль над системой власти в стране. На это указывает разрастающийся публичный конфликт между министерством обороны РФ, владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и администрацией президента.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Допустимо ли, чтобы внутри его системы власти одна рука боролась с другой?" – спросил он, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли Путин полностью контролирует ситуацию в стране.

"Вы видите, что происходит между минобороны и ЧВК "Вагнер", между Пригожиным и администрацией президента и другими участниками его системы власти, его режима", – заметил правозащитник.

По его словам, в самом факте такого противостояния нет ничего удивительного, поскольку оно продолжается не один год. Но именно в последнее время конфликт перешел в публичную плоскость. "Теперь они враждуют и выясняют отношения публично, они называют друг друга последними словами".

Фейгин напомнил, что ранее Путин старался такого не допускать. "Если что-то и выходило, это быстро гасили. А сейчас есть множество линий разлома, и они усиливаются", – констатировал он.

Исходя из этого правозащитник пришел к выводу о том, что Путин мог частично утратить контроль над людьми в своем окружении. "Если бы Путин полностью контролировал ситуацию, разве бы он не старался скрыть все эти конфликты – на фоне войны и других проблем, единоначалия, иерархии и прочего? Ведь за этим наблюдает не только он, но и вся страна, весь Запад, Украина".

"Поэтому контроль, по крайней мере, в отдельных вопросах, может быть, уже и не полный", – допустил он.

Полную версию интервью с Марком Фейгиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что Пригожин подрывает доверие к минобороны страны-террориста России и ко всему окружению Путина. В частности, Пригожин заявляет, что захват украинского Соледара стал возможен исключительно благодаря его ЧВК "Вагнер", с чем Кремль категорически не согласен.