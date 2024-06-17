Путин уволил четырех заместителей министра обороны РФ и назначил свою племянницу: что происходит

Российский диктатор Владимир Путин 17 июня уволил четырех заместителей министра обороны РФ. Должностей лишились Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Вместо них главой Кремля назначены Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков, а первым замом министра стал Леонид Горнин.

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Об этом говорится в ряде указов, которые Путин подписал 17 июня. При этом в минобороны РФ заявили, что Цивилева будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных и выводить эти процессы на "новый качественный уровень". Она, как пишет "Радио Свобода", является двоюродной племянницей Путина.

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