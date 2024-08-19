'Путин в затруднительном положении': сенатор-демократ сказал, может ли операция на Курщине изменить ход войны

Операция Сил обороны Украины на территории Курской области России может изменить то, как разворачивается война. Действия украинской армии на Курщине поставили российского диктатора Путина в затруднительное положение.

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Такое мнение высказал американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли, слова которого процитировало издание Politico в воскресенье, 18 августа. В то же время, по его убеждению, Украина не намерена силой удерживать российскую территорию в течение длительного времени.

Политик сказал, что украинцы сделали "нечто непредсказуемое, что может действительно изменить ход конфликта".

"Он (Путин. – Ред.) всегда пытался охарактеризовать себя как человека, который будет защищать Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, что теперь они несколько под угрозой", – сказал американский законодатель, добавив, что свои дома были вынуждены покинуть 130 тысяч россиян.

Также Келли ответил на вопрос о его отношении к тому, что американское оружие сейчас используется Вооруженными силами Украины на территории России.

"Это моя позиция. Украинцы подверглись незаконному нападению со стороны Владимира Путина. Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение. Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного времени, но это действительно отбросило Путина назад", – ответил сенатор.

Он отметил, что США должны продолжать помогать Украине оружием и призвал Белый дом ускорить поставки.

Также Келли выразил надежду, что в скором времени будет заметен положительный эффект на поле боя от предоставления Украине западных истребителей F-16.

"Я надеюсь, что со временем украинцы научатся лучше разворачивать эту систему оружия, и мы увидим определенный положительный эффект от F-16 на поле боя. Вы знаете, то же касается ATACMS и HIMARS и другого оружия. Итак, вы знаете, периодическая переоценка того, что мы разрешаем им использовать, это целесообразно", – добавил сенатор-демократ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что основной целью операции в Курской области является создание буферной зоны в России. По его словам, нанесение потерь российской армии, российскому государству, оборонке и экономике помогает Украине.

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