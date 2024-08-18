Зеленский: создание буферной зоны в РФ – это наша операция в Курской области

Основной целью операции в Курской области является создание буферной зоны в России. Потому что нанесение потерь российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике помогает Украине.

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Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что нужно уничтожить как можно больше российского потенциала, а именно потенциала войны.

"Есть сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это все – более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора – наша операция в Курской области", – подчеркнул президент.

Он отметил, что все, что наносит урон российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике – все это помогает Украине не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии.

"Справедливый мир для Украины. Я благодарен каждому и каждому, кто бьется ради нашего государства, кто помогает обороне, кто работает ради Украины. Ради того, чтобы как можно быстрее мы достигли своих задач", – добавил президент.

Он также попросил у государств-партнеров ускорить поставки оружия для сил обороны. Он подчеркнул, что "у войны нет отпусков".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе генерал Бен Годжес отметил, что наступление ВСУ в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они должны признать, что недооценивали военный потенциал Украины.

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