Зеленский: мы очень просим ускорить поставки оружия от наших партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский попросил государства-партнеры ускорить поставки оружия для Сил обороны. Он подчеркнул, что "у войны нет отпусков".

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Об этом глава государства сказал в обращении к гражданам вечером в воскресенье, 18 августа. Видеоролик обнародован на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский сообщил, что вечером заслушал доклад от главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Генерал-полковник рассказал о ситуации на востоке Украины, операции в Курской области России, об обменном фонде, а также комплектации наших бригад и резервов.

"На всех направлениях наши ребята – вы молодцы. Но что касается поставок от наших партнеров – требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, требуется своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас в Соединенные Штаты, в Великобританию, во Францию", – заявил президент.

Он отметил, что защитники Украины в районах Торецка и Покровска делают все, чтобы противодействовать оккупантам.

"Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это больше чем защита для Украины. Это сейчас основное задание наших оборонных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы", – сказал Зеленский.

Лидер государства уточнил, что это и создание буферной зоны, и все, что приносит потери вражеской армии, оборонке и экономике. Все это помогает нам не допускать расширения войны.

В обращении 18 августа президент особо отметил:

– 100 отдельную механизированную бригаду ВСУ на Торецком направлении. "Спасибо вам, воины. Спасибо вам за силу", – сказал Зеленский;

– 47 и 110 отдельные механизированные бригады, которые работают на Покровском направлении. "Ваша стойкость, воины, имеет значение для всей Украины", – поблагодарил президент;

– 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду. Она выполняет задачи на Кураховском направлении.

– 67 и 67 отдельные механизированные бригады, которые защищают Лиманское направление.

– 42 отдельную механизированную бригаду, которая действует на Харьковщине.

– 35 отдельную бригаду морской пехоты на Приднепровском направлении. "Молодцы!" – похвалил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области России, государству-агрессору потребуются больше бойцов, чем есть у Киева на этом участке фронта. Источник The Wall Street Journal назвал цифру в 20 000 обученных российских военнослужащих.

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