Путин все еще хочет победить, Россия настроилась на длительную кровавую войну, – Рахманин

Несмотря на многочисленные заявления об истощении российской армии, государство-агрессор все еще представляет серьезную угрозу. У врага есть огромный мобилизационный ресурс, в арсеналах до сих пор накоплены значительные запасы оружия, а российская экономика все еще сохраняет запас прочности.

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Президент РФ Владимир Путин стремится к победе любой ценой, поэтому Россия готовится к затяжной и кровавой войне. Об этом рассказал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

По словам Рахманина, сейчас вряд ли кто-нибудь, кроме кремлевской верхушки, может точно сказать, насколько готова Россия к новому наступлению. Точно можно говорить только об одном: РФ готовится к долгой войне.

"Россияне готовятся, и совершенно очевидно, что готовятся к затяжной войне, пытаются перевести на военные рельсы свой военно-промышленный комплекс, где-то им это удается, где-то нет. У них огромный мобилизационный ресурс, несмотря на многочисленные потери, у них все еще огромные запасы оружия и вооружения. У них все еще достаточно прочная экономика, и хотя она постепенно начинает страдать под давлением экономических санкций, но у России запас прочности все еще есть и она хочет этот запас прочности использовать", – отметил Рахманин.

Нардеп отметил, что после мобилизации в Кремле полагают, что могут победить. Поэтому собираются "играть в долгую".

"После того, как они отмобилизовали определенное количество людей, после того, как зализали раны и восстановили боеспособность наиболее убитых воинских частей, у них есть шанс, как они считают, нанести нам поражение. Путин все еще хочет победить. Пока у нас не остается ничего другого, кроме как настроиться на кровавую войну, которая, возможно, будет продолжительной", – подчеркнул Рахманин.

Он отметил, что объективно прогнозировать, сколь длительной может быть война, сейчас сложно. Именно поэтому нардеп достаточно скептически оценивает заявления отдельных представителей высшего военно-политического руководства государства по поводу полной деоккупации Украины уже до конца текущего года.

"Я считаю, что война может быть продолжительной, насколько длительной, не возьмется сказать любой здравомыслящий человек. Потому что сейчас назвать конкретные даты – это играть в гадалку. Мы не знаем, насколько бесперебойным, насколько своевременным, насколько быстрым будет снабжение оружия. Мы не знаем, какое количество этого оружия будет потеряно и как быстро удастся восстановить потери, мы не знаем, насколько быстро будут обучены наши бойцы работать на тех или иных видах вооружения. Мы не знаем на самом деле, насколько ощутимы будут удары по нашей инфраструктуре, а от этого тоже будет зависеть жизнедеятельность государства. Поэтому говорить о конкретных датах сложно", – считает Рахманин.

Он не исключает варианта, что война продлится менее 12 месяцев, однако считает его далеко не единственным – и вряд ли очень высоким. Единственное, в чем нардеп не сомневается - это в том, кто выйдет победителем из этой войны.

"У нас есть шанс нанести поражение врагу, поломать ему планы и успешно завершить эту войну до конца этого года, но не факт, что этот шанс будет реализован. И говорить о том, что он стопроцентный или даже очень высокий, я бы не рискнул. Очень сложно, очень много обстоятельств и очень серьезный враг против нас. Не надо воспринимать российскую армию как слабую, и не надо делать из российских генералов дебилов, они допускают ошибки, у них есть проблема, у них есть потери, но они все еще достаточно серьезный враг. У нас главные бои все еще впереди. Но мы победим, без вариантов, у нас нет другого выхода", – отметил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности.

Напомним, ранее Рахманин дал прогноз, когда ждать максимальной эскалации на фронте в Украине. По его мнению, ожесточенные бои будут продолжаться, вероятнее всего, во временном отрезке с февраля по апрель. В то же время, широкомасштабное наступление РФ может начаться уже в ближайшие недели: Кремль спешит нанести Украине как можно больший урон до того, как прибудут обещанные западными партнерами танки и артсистемы.